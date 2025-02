Horrorbaleset érte a népszerű színésznőt, sokkoló fotót mutatott

Sokkoló videón mutatta meg a Disney sztárja, Christy Carlson Romano, mi lett szemével, miután kilőtte valaki a férje születésnapi partiján.

,,Arcon lőttek és most megélhetem a mesét"

- utalt vissza egykori szerepére a sztár. Romano, aki az ,,Even Stevens" sorozatból is ismerős lehet, videón keresztül osztotta meg, mi is történt vele pontosan.

,,Február 8-án volt a férjem születésnapja, és ajándékba elvittem agyaggalambokra lőni. Volt velünk egy másik társaság is, és rossz irányba lőttek, és arcon találtak."

Férje azonnal reagált a helyzetre és kórházba szállították feleségét. A szinkronszínésznőt 5 helyen találták el, és az egyik rettentően közel volt a szeméhez. Egy szilánk a szeme mögött maradt, ahhoz annyira veszélyesen közel, hogy nem merik műtéti úton eltávolítani. Jelenleg rendesen lát, de az orvosok megfigyelés alatt tartják.

,,Mindazok után, ami történt, csak arra tudok gondolni, hogy mennyire hálás vagyok, hogy életben vagyok. Nagyon szeretem a lányaimat, a férjemet, a családomat és a barátaimat."

- közölte Romano, aki hozzátette, hogy az egész élete lepergett a szeme előtt. ,,Minden lehetséges alkalommal öleljétek meg a körülöttetek lévő embereket. Az élet egy pillanat alatt megváltozhat" - folytatta videójában.

Videójában elárulta, hogy még mindig a szeme mögött van egy szilánk, és látszik a körülötte levő sérülés is. Kifejtette, hogy nagyon hálás az orvosoknak, írja az Unilad.