Lövöldözés volt egy Pest megyei önkormányzat előtt, 11 éves kisfiú sebesült meg

Kis híján a szeme világa ment rá egy kisiskolások közti airsoft csatára egy 11 éves Pest megyei fiúnak. A srác ugyanis éppen biciklijével tekert haza, amikor tudtán kívül egy airsoft harc közepébe hajtott a helyi önkormányzat előtt. Ekkor találta el az egyik lövedék kis híján a szeménél.

Az airsoft fegyvereket a nyílt utcán tilos használni - Fotó: (illusztráció) / Pexels

- A fiam ezután hazajött a sérüléssel a szeme alatt, mi csak azt láttuk, hogy nagyon fogja a fejét és sír. Miután kisírta magát, elmondta, mi történt - mesélte az édesapa. Ezután fiával együtt felsétáltak a közelben posztoló rendőrökhöz, hogy segítsenek megtalálni az airsoftozó fiúkat, de mire a zsarukkal odamentek, már eltűntek az önkormányzat elől.

Úgy tudni, hogy ezután a srácok az iskola előtt folytatták a játékos csatát, ekkor azonban szóltak nekik, később pedig az is kiderült, hogy a csata közben egy arra járó fiú megsérült. Miután ezt megtudták, a fiúk azonnal bocsánatot kértek:

Hétfőn a srác, aki eltalálta, bocsánatot kért. Nem a fiamnak szánta a lövést, ő véletlenül került a csata közepébe. Mindketten 11 évesek, óvoda óta ismerik egymást és jóban is vannak. Én innentől lezártnak tekintem az ügyet

- szögezte le. Mint mondta, az airsoft jó játék, de csak akkor, ha betartják a szabályokat közben.

- Ha zárt térben, védőszemüveggel játszák, akkor nincs semmi gond. De az utcán játszva bárkit eltalálhat egy eltévedt lövedék, amiből akár baj is lehet. Szerencsére esetünkben nagyobb volt az ijedtség, már jól van a fiam, csak egy pötty van a szeme mellett, ennyivel megúszta. Ez viszont csakis a szerencsén, a véletlenen és csak egy centin múlott

- hangsúlyozta az apa. Azt is megjegyezte, hogy a felnőttek felelőssége is hatalmas az ügyben:

- Jön a suli vége, aztán a nyári szünet, kisereglenek a gyerekek. A játékot vagy a pénzt a játékra a felnőttektől kapják, így jó lenne, ha a felnőttek azt is elmondanák, hogy felelősséggel használják. Így megelőzhetőek lennének az ilyen balesetek. Tudjuk, hogy csak játszottak a gyerekek, nem is haragszunk rájuk. De legyen ez az eset intő példa gyerekeknek és a szülőknek is a nyárra - mondta az édesapa.