Mocsaras hegyen találtak rá a Csiszapusztán eltűnt férfire

Csiszapusztán aggódva kerestek egy eltűnt férfit, akire végül egy mocsaras hegyen találtak rá.

Mocsaras hegyen találtak rá a Csiszapusztán eltűnt férfira

Fotó: GuyBerresfordPhotography / Shutterstock

Az 51 éves férfi kutatására a KÖTÉL speciális mentőszolgálat egységei indultak el nem sokkal éjfél után. A mocsaras területet két órán keresztül kutatták alaposan, míg végül sikerrel jártak: a férfit sértetlenül találták meg.

A mentésben a rendőrséggel szoros együttműködésben vettek részt a KÖTÉL speciális mentőegységének önkéntesei, akik hálájukat fejezték ki a hatóságoknak a sikeres közös akcióért - írja a SONLINE.