Mocsaras hegyen találtak rá a Csiszapusztán eltűnt férfire

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 11:50
A mentőszolgálatok órákon át szorgalmasan keresték.
Csiszapusztán aggódva kerestek egy eltűnt férfit, akire végül egy mocsaras hegyen találtak rá.

Az 51 éves férfi kutatására a KÖTÉL speciális mentőszolgálat egységei indultak el nem sokkal éjfél után. A mocsaras területet két órán keresztül kutatták alaposan, míg végül sikerrel jártak: a férfit sértetlenül találták meg.

A mentésben a rendőrséggel szoros együttműködésben vettek részt a KÖTÉL speciális mentőegységének önkéntesei, akik hálájukat fejezték ki a hatóságoknak a sikeres közös akcióért - írja a SONLINE.

