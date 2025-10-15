"Láttuk, hogy Merci fejéből ömlik a vér..." – megszólalt a csányi mászókabalesetet túlélő kisfiú

Képtelen feldolgozni az átélt szörnyűséget a csányi mászókabalesetet túlélő kisfiú. Mint arról a Bors többször beszámolt, 2019 őszén a Heves vármegyei falu óvodájának udvarán álló játékra három gyermek felmászott. Az eszköz kidőlt, a gerendája pedig eltalálta a hatéves Radics Mercédesz fejét és a kislány halálát okozta.

Edvard túlélte a csányi mászókabalesetet Fotó: Bors

A gyermek két, akkor négyéves társa a balesetet túlélte. Egyikük, a ma már általános iskolába járó Edvard édesanyja szerint elfogadhatatlan, hogy őket a tragédia után a rendőrség és az ügyészség sem kereste, pedig bőven lenne mondanivalójuk.

Edvardot a csányi mászókabaleset óta erős fejgörcsök gyötrik

Krisztina kinyilvánította: ugyan egy esetleges sérelemdíj nekik is jól jönne, mi több járna is, nem elsősorban az anyagiak lehetősége vezérelte, amikor úgy döntött, a nyilvánosság elé lép.

A kisfiam a fején könnyebb, vérző sérüléseket és másodfokú agyrázkódást szenvedett. Ugyan az orvosok ezt nem mondták ki, de meggyőződésem, hogy a baleset következményeként lett szemüveges. A tragédia előtt tökéletes volt a látása

– jelentette ki az édesanya és hozzátette: Edvard egy másik, a látásromlásnál is aggasztóbb tünete, hogy heti több alkalommal súlyos fejgörcsök nehezítik meg az életét.

Rendszeresen előfordul, hogy az elviselhetetlen fájdalmat hányás kíséri, és ezért az iskolából telefonálnak, hogy menjek be a gyermekemért

– mondta Krisztina és hozzátette: Mercike családjával néha találkoznak, halottak napján pedig mindig felkeresik a kislány sírját.

A kisfiú családja rendszeresen látogatja Mercike sírját Fotó: Bors

Az édesanya arra is engedélyt adott lapunknak, hogy Edvárddal beszélgessünk. A 10 esztendős kisfiú közölte: sosem fogja az elhunyt barátját és a balesetet elfelejteni.

Megkérdeztük az óvónéniket, hogy felmehetünk-e a mászókára. Megengedték. Amikor felértünk, azonnal kidőlt. Még láttuk, hogy Merci fejéből ömlik a vér. Mi nagyon sírtunk, a felnőttek pedig kihívták a mentőket, minket pedig beküldtek az épületbe

– emlékezett vissza a gyermek.

Az elhunyt kislány családja az óvodától sérelemdíjat követel, a Hatvani Járásbíróság pedig kimondta: az intézmény teljes körű felelősséggel tartozik a történtekért. A gyászolók 70 millió forintot követelnek, de hogy összesen mennyit kapnak végül, azt a bíróság egy külön határozatban állapítja majd meg, hacsak a felek nem tudnak megegyezni.