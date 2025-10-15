"Láttuk, hogy Merci fejéből ömlik a vér..." – megszólalt a csányi mászókabalesetet túlélő kisfiú

Képtelen feldolgozni az átélt szörnyűséget a csányi mászókabalesetet túlélő kisfiú. Mint arról a Bors többször beszámolt, 2019 őszén a Heves vármegyei falu óvodájának udvarán álló játékra három gyermek felmászott. Az eszköz kidőlt, a gerendája pedig eltalálta a hatéves Radics Mercédesz fejét és a kislány halálát okozta.
A gyermek két, akkor négyéves társa a balesetet túlélte. Egyikük, a ma már általános iskolába járó Edvard édesanyja szerint elfogadhatatlan, hogy őket a tragédia után a rendőrség és az ügyészség sem kereste, pedig bőven lenne mondanivalójuk.
Krisztina kinyilvánította: ugyan egy esetleges sérelemdíj nekik is jól jönne, mi több járna is, nem elsősorban az anyagiak lehetősége vezérelte, amikor úgy döntött, a nyilvánosság elé lép.
A kisfiam a fején könnyebb, vérző sérüléseket és másodfokú agyrázkódást szenvedett. Ugyan az orvosok ezt nem mondták ki, de meggyőződésem, hogy a baleset következményeként lett szemüveges. A tragédia előtt tökéletes volt a látása
– jelentette ki az édesanya és hozzátette: Edvard egy másik, a látásromlásnál is aggasztóbb tünete, hogy heti több alkalommal súlyos fejgörcsök nehezítik meg az életét.
Rendszeresen előfordul, hogy az elviselhetetlen fájdalmat hányás kíséri, és ezért az iskolából telefonálnak, hogy menjek be a gyermekemért
– mondta Krisztina és hozzátette: Mercike családjával néha találkoznak, halottak napján pedig mindig felkeresik a kislány sírját.
Az édesanya arra is engedélyt adott lapunknak, hogy Edvárddal beszélgessünk. A 10 esztendős kisfiú közölte: sosem fogja az elhunyt barátját és a balesetet elfelejteni.
Megkérdeztük az óvónéniket, hogy felmehetünk-e a mászókára. Megengedték. Amikor felértünk, azonnal kidőlt. Még láttuk, hogy Merci fejéből ömlik a vér. Mi nagyon sírtunk, a felnőttek pedig kihívták a mentőket, minket pedig beküldtek az épületbe
– emlékezett vissza a gyermek.
Az elhunyt kislány családja az óvodától sérelemdíjat követel, a Hatvani Járásbíróság pedig kimondta: az intézmény teljes körű felelősséggel tartozik a történtekért. A gyászolók 70 millió forintot követelnek, de hogy összesen mennyit kapnak végül, azt a bíróság egy külön határozatban állapítja majd meg, hacsak a felek nem tudnak megegyezni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.