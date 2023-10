Sokat emlegeti a csányi mászókabaleset túlélője az elhunyt kislányt: "Azt mondták az óvónénik, hogy felmászhatunk!"

Máig élénken emlékszik az átélt borzalomra a csányi mászókabaleset kilencéves túlélője. A kis Mercédesz Edvárd szeme láttára vesztette életét, mikor az óvoda udvarán levő játszóeszköz felborult alattuk, és agyonütötte a hatéves kislányt. A tragédia után egy négyéves nyomozás vette kezdetét, az ügy csupán most jutott el a vádemelésig. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza a település akkori polgármestere és az óvoda akkori intézményvezetője ellen, amennyiben az előkészítő tárgyaláson azt elfogadják. Az erről szóló beszámolót Edvárd látta a híradóban, aminek hatására még inkább előtörtek belőle az emlékek, igaz, egyébként is gyakran emlegeti Mercikét. A gyermek édesanyja, Krisztina felháborítónak tartja, hogy a baleset óta őket a hatóságok nem keresték, pedig nekik is lenne mondanivalójuk, mi több, az ő kisfia is megsérült, amikor a mászóka kidőlt.

A család élete megváltozott a baleset hatására. Fotó: BS

Edvárd ugyan megúszta agyrázkódással, de meggyőződésem, hogy a baleset, illetve az általa kiváltott lelki trauma következménye, hogy a gyermekem ma tanulási nehézségekkel küszködik. Most kezdte harmadszor az első osztályt, a pszichológusi papírjaiban pedig alacsony intellektusúnak nyilvánították

– mondta az édesanya, majd kifejtette, miért lát a baleset és Edvárd állapota között összefüggést.

- A történtek után a fiam nagyon megváltozott. Előtte sokkal élénkebb volt, ma visszahúzódó, ráadásul nehezebb lett a felfogása, és a szeme is romlott. Úgy érzem, csak a szerencsémnek köszönhető, hogy Edvárddal és a harmadik gyerekkel nem történt nagyobb baj, de ők is meghalhattak volna – szögezte le Krisztina, és megkérte Edvárdot, mesélje el nekünk, mire emlékszik.

Megkérdeztük az óvónéniket, felmehetünk-e a mászókára. Megengedték. Mercédesszel és Balázzsal felmásztunk, de a játék azonnal kidőlt. Még arra emlékszem, hogy Merci fejéből ömlött a vér, aztán szóltak az óvónők, hogy mindenki menjen be a kertből az épületbe. Hamarosan jöttek a mentők, de hogy Mercivel mit csináltak, azt már nem láttuk

– mesélte Edvárd, majd hozzátette: nagyon szerette Mercédeszt.

Edvárd és Kriszti sokat emlegeti Mercikét. Fotó: BS

- Sokat játszottunk, főleg homokoztunk és fogócskáztunk – fejezte be Edu, majd az egy évvel idősebb nővére, Kriszti is csatlakozott a beszélgetéshez.

- Merci volt a legjobb barátnőm. Ma velem járna egy osztályba, de már csak a temetőbe mehetünk hozzá.