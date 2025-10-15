Sorozatos mulasztások miatt halt meg a csányi mászókabaleset áldozata - megszólalt a család ügyvédje

Hat évvel a tragédia után állapította meg a Hatvani Járásbíróság az óvoda felelősségét a csányi mászókabaleset sérelemdíjperében. Mint ismert, a hatéves Mercédesz a helyszínen meghalt, amikor a barátaival felmászott az intézmény udvarán álló játékra, ám az az elkorhadt lábazat miatt kidőlt.

A csányi mászókabaleset áldozatának sírját naponta látogatja az édesapja / Fotó: Bors

Nincs az az összeg, ami enyhíthetné a fájdalmunkat, de egy megítélt kártérítés legalább könnyebbé teheti Mercike testvéreinek az életét. Az biztos, hogy a pénzt nem magamra költöm majd. A gyerekeknek szeretnék inkább ingatlant vásárolni

– mondta a Borsnak Radics Béla, az elhunyt kislány édesapja. A férfi szinte naponta kijár a temetőbe gyermeke sírjához. Képtelen feldolgozni Mercike halálát.

A Bors az ítélet után felkereste a családot képviselő dr. Karkosák Balázs ügyvédet. Kérdéseinkre az ügyvédi iroda írásban válaszolt. Mint hangsúlyozták: a bíróság egyértelművé tette, hogy a csányi óvoda – mint önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény – nem hivatkozhat az önkormányzat és a felperesek között évekkel ezelőtt megkötött megállapodásra, mivel annak nem volt aláírója. Az intézmény vezetője saját döntései és mulasztásai révén ugyancsak felelős a bekövetkezett halálos balesetért – tudatta a gyászoló család ügyvédje, aki szerint a tények tragikusak és megdöbbentőek.

A kislány veleszületett hemangiómával élt, amely miatt fizikai kíméletre szorult, és orvosi javaslat alapján nem is mehetett volna fel a játékra. Az óvoda erről tudomással bírt, mégsem biztosította a gyermek fokozott védelmét, és nem tiltotta meg számára a veszélyes eszközök használatát

– szögezte le az ügyvédi iroda és hozzátették: már 2011-ben – nyolc évvel a baleset előtt – a felülvizsgálati jogkörrel rendelkező hatóság megállapította, hogy az a létrás mászóka, amely később a gyermek halálát okozta, balesetveszélyes. A vizsgálat egyértelműen felhívta a figyelmet arra is, hogy a játszótér karbantartási dokumentációja hiányzik, és hogy az üzemeltetőnek kötelessége karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni.

Ezek az előírások soha nem teljesültek. Az óvoda vezetője nem tiltotta meg a veszélyes játék használatát, nem akadályozta meg annak igénybevételét és nem zárta le a gyerekek elől, miközben a munkaköri leírásában szerepelt a balesetvédelmi szabályok betartásáról való gondoskodás is

– hangsúlyozta az ügyvédi iroda.