Sorozatos mulasztások miatt halt meg a csányi mászókabaleset áldozata - megszólalt a család ügyvédje

Hat évvel a tragédia után állapította meg a Hatvani Járásbíróság az óvoda felelősségét a csányi mászókabaleset sérelemdíjperében. Mint ismert, a hatéves Mercédesz a helyszínen meghalt, amikor a barátaival felmászott az intézmény udvarán álló játékra, ám az az elkorhadt lábazat miatt kidőlt.
Nincs az az összeg, ami enyhíthetné a fájdalmunkat, de egy megítélt kártérítés legalább könnyebbé teheti Mercike testvéreinek az életét. Az biztos, hogy a pénzt nem magamra költöm majd. A gyerekeknek szeretnék inkább ingatlant vásárolni
– mondta a Borsnak Radics Béla, az elhunyt kislány édesapja. A férfi szinte naponta kijár a temetőbe gyermeke sírjához. Képtelen feldolgozni Mercike halálát.
A Bors az ítélet után felkereste a családot képviselő dr. Karkosák Balázs ügyvédet. Kérdéseinkre az ügyvédi iroda írásban válaszolt. Mint hangsúlyozták: a bíróság egyértelművé tette, hogy a csányi óvoda – mint önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény – nem hivatkozhat az önkormányzat és a felperesek között évekkel ezelőtt megkötött megállapodásra, mivel annak nem volt aláírója. Az intézmény vezetője saját döntései és mulasztásai révén ugyancsak felelős a bekövetkezett halálos balesetért – tudatta a gyászoló család ügyvédje, aki szerint a tények tragikusak és megdöbbentőek.
A kislány veleszületett hemangiómával élt, amely miatt fizikai kíméletre szorult, és orvosi javaslat alapján nem is mehetett volna fel a játékra. Az óvoda erről tudomással bírt, mégsem biztosította a gyermek fokozott védelmét, és nem tiltotta meg számára a veszélyes eszközök használatát
– szögezte le az ügyvédi iroda és hozzátették: már 2011-ben – nyolc évvel a baleset előtt – a felülvizsgálati jogkörrel rendelkező hatóság megállapította, hogy az a létrás mászóka, amely később a gyermek halálát okozta, balesetveszélyes. A vizsgálat egyértelműen felhívta a figyelmet arra is, hogy a játszótér karbantartási dokumentációja hiányzik, és hogy az üzemeltetőnek kötelessége karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni.
Ezek az előírások soha nem teljesültek. Az óvoda vezetője nem tiltotta meg a veszélyes játék használatát, nem akadályozta meg annak igénybevételét és nem zárta le a gyerekek elől, miközben a munkaköri leírásában szerepelt a balesetvédelmi szabályok betartásáról való gondoskodás is
– hangsúlyozta az ügyvédi iroda.
A család és jogi képviselőjük álláspontja szerint éppen a sorozatos mulasztások következménye, hogy a játék Mercédesz fejére zuhant és koponyaalapi törést, majd traumás agyvizenyőt és légzésbénulást okozott, így a gyermek életét már nem lehetett megmenteni.
A baleset után a biztosító mindössze 9.500.000 forintot fizetett ki, ami személyenként alig több mint 1 millió forintot jelentett a gyászoló családtagoknak. Ezzel az önkormányzat lezártnak tekintette az ügyet.
- Fontos tény, hogy az óvoda – mint jogi személy – azonban semmiféle kifizetést nem teljesített. A károsultak ezt követően fordultak a Karkosák Ügyvédi Irodához. A Hatvani Járásbíróság közbenső ítélete mérföldkő a felelősség kimondásában: a bíróság megállapította az óvoda jogi felelősségét, és a per – a közbenső ítélet jogerőre emelkedését követően –a kártérítés összegének megállapításával folytatódik. Ez a közbenső döntés tehát nem lezárja, hanem megerősíti a család igazát: kimondja, hogy az óvoda felelős a tragédia bekövetkezéséért – jelentette ki az ügyvéd.
Mint fogalmazott: a jelenlegi polgári per célja, hogy a jog és az igazság végre találkozzon: hogy kimondják, felelősség terheli azt az intézményt, amelynek elsődleges feladata lett volna a rábízott gyermekek életének és testi épségének megóvása. A bíróság döntése egy kisgyermek haláláról, egy család megtört életéről és rendszeres mulasztásokról is szól. A felperesek abban bíznak, hogy a további eljárás során a teljes igazság napvilágra kerül, és ez az ítélet figyelmeztetés lesz minden intézmény számára, ahol gyermekekért viselnek felelősséget – fejezte be a jogi képviselő.
Információink szerint a több éves pereskedést és a hosszadalmas bizonyítást a felek lerövidíthetik egy esetleges egyezségkötéssel.
A Bors úgy tudja: a család nagyságrendileg 70 millió forintot követel.
