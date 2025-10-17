Halálos robbanás rázta meg Bukarestet – nyolcemeletes lakóház áll a megsemmisülés küszöbén

Halálos robbanás rázta meg Bukarestet péntek reggel. Egy nyolcemeletes társasház két szintje gyakorlatilag megsemmisült.
A robbanás Bukarest Rahova negyedében, egy gimnázium melletti lakóházban történt. Az épület legalább két emeletét szinte teljesen lerombolta a detonáció ereje, a törmelék szanaszét repült a környéken.
A baleset után több tucat embert kellett kimenteni az épületből. Raed Arafat, a Bukarest–Ilfov megyei katasztrófavédelem vezetője elmondta: eddig két halálos áldozatot és tizenegy sérültet tartanak nyilván.
A mentőcsapatok még mindig a romokat kutatják további áldozatok és túlélők után.
A jelenlegi nyomozás szerint a robbanás egy ötödik emeleti lakásból indult, és valószínűleg gázszivárgás okozta. Szerencsére további robbanás nem történt, azonban a környéket lezárták, és az embereket evakuálták, mivel a lakóház szerkezete súlyosan megrongálódott – írja egy helyi hírportál.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.