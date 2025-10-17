Halálos robbanás rázta meg Bukarestet – nyolcemeletes lakóház áll a megsemmisülés küszöbén

Halálos robbanás rázta meg Bukarestet péntek reggel. Egy nyolcemeletes társasház két szintje gyakorlatilag megsemmisült.

Halálos robbanás rázta meg Bukarestet (fotó: Newsweek Romania)

A robbanás Bukarest Rahova negyedében, egy gimnázium melletti lakóházban történt. Az épület legalább két emeletét szinte teljesen lerombolta a detonáció ereje, a törmelék szanaszét repült a környéken.

A bukaresti halálos robbanás helyszínét még mindig kutatják

A baleset után több tucat embert kellett kimenteni az épületből. Raed Arafat, a Bukarest–Ilfov megyei katasztrófavédelem vezetője elmondta: eddig két halálos áldozatot és tizenegy sérültet tartanak nyilván.

A mentőcsapatok még mindig a romokat kutatják további áldozatok és túlélők után.

A jelenlegi nyomozás szerint a robbanás egy ötödik emeleti lakásból indult, és valószínűleg gázszivárgás okozta. Szerencsére további robbanás nem történt, azonban a környéket lezárták, és az embereket evakuálták, mivel a lakóház szerkezete súlyosan megrongálódott – írja egy helyi hírportál.