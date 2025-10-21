Ököllel és seprűnyéllel esett neki cellatársának egy férfi, miután felébresztették éjszaka a börtönben

Másfél év börtönbüntetést és két év közügyektől való eltiltást kapott az a férfi, aki a Közép-dunántúli baracskai Országos Büntetés-Végrehajtási intézetben brutálisan bántalmazta cellatársát.

Brutálisan megverte cellatársát egy férfi a börtönben. (Képünk illusztráció) Fotó: txking / Shutterstock

A brutális támadást a börtönben egy harmadik rab fékezte meg

Az eset még másfél évvel ezelőtt történt. Gácser Zsuzsanna, a Fejér Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője közleményében elmondta, hogy az áldozat éjszaka felébresztette alvó társát, aki ettől dührohamot kapott, majd ököllel és seprűnyéllel ütni kezdte a férfit. A támadást csak a harmadik cellatárs tudta megfékezni, aki közéjük állt.

Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A támadó elismerte tettét, lemondott a tárgyalásról, és jogerősen másfél év börtönt kapott - írta a Tények.