Ököllel és seprűnyéllel esett neki cellatársának egy férfi, miután felébresztették éjszaka a börtönben

Másfél év börtönbüntetést és két év közügyektől való eltiltást kapott az a férfi, aki a Közép-dunántúli baracskai Országos Büntetés-Végrehajtási intézetben brutálisan bántalmazta cellatársát.
Az eset még másfél évvel ezelőtt történt. Gácser Zsuzsanna, a Fejér Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője közleményében elmondta, hogy az áldozat éjszaka felébresztette alvó társát, aki ettől dührohamot kapott, majd ököllel és seprűnyéllel ütni kezdte a férfit. A támadást csak a harmadik cellatárs tudta megfékezni, aki közéjük állt.
Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A támadó elismerte tettét, lemondott a tárgyalásról, és jogerősen másfél év börtönt kapott - írta a Tények.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.