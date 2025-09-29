Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló: kigyulladt egy szálloda, két embert keresnek - drámai videó

szálloda
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 11:10
szállodatűztragédiabalesettűz
A tűzoltók körbevették az épületet, még mindig keresik az eltűnt személyeket.
CJA
A szerző cikkei

A tűzoltók az idővel versenyeztek, miközben lángokba borult egy romániai szálloda. A szállodában öten tartózkodtak, közülük csak hárman kerültek ki élve.

Aktívan keresik az embereket az égő szállodában
Aktívan keresik az embereket az égő szállodában (fotó: Pexels)

Lángok törtek ki a szállodában

A tűz a szálloda tetőszerkezeténél ütött ki. A hatóságokat arról tájékoztatták, hogy az épületben öt ember lehetett. Három személy saját erejéből kijutott, de két embert csak a lángok eloltása után találtak meg. Ők sajnos teljesen elégtek.

A tűz eddig mintegy 500 négyzetmétert pusztított el, az épületet tucatnyi tűzoltó és mentőegység vette körül. A Prahova megyei katasztrófavédelem közölte, hogy az épületet szeptember 16-án lepecsételték, mivel nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. Ennek ellenére a munkálatokat újraindították.

A hatóságok most azt is vizsgálják, hogyan kerülhettek emberek a lezárt épületbe, illetve jogosan tartózkodtak-e ott. A tűz oka egyelőre nem ismert, de nem zárják ki az elektromos hálózat hibáját vagy emberi mulasztást sem - írja a Székelyhon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu