Sokkoló: kigyulladt egy szálloda, két embert keresnek - drámai videó

A tűzoltók az idővel versenyeztek, miközben lángokba borult egy romániai szálloda. A szállodában öten tartózkodtak, közülük csak hárman kerültek ki élve.

Aktívan keresik az embereket az égő szállodában (fotó: Pexels)

Lángok törtek ki a szállodában

A tűz a szálloda tetőszerkezeténél ütött ki. A hatóságokat arról tájékoztatták, hogy az épületben öt ember lehetett. Három személy saját erejéből kijutott, de két embert csak a lángok eloltása után találtak meg. Ők sajnos teljesen elégtek.

A tűz eddig mintegy 500 négyzetmétert pusztított el, az épületet tucatnyi tűzoltó és mentőegység vette körül. A Prahova megyei katasztrófavédelem közölte, hogy az épületet szeptember 16-án lepecsételték, mivel nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. Ennek ellenére a munkálatokat újraindították.

A hatóságok most azt is vizsgálják, hogyan kerülhettek emberek a lezárt épületbe, illetve jogosan tartózkodtak-e ott. A tűz oka egyelőre nem ismert, de nem zárják ki az elektromos hálózat hibáját vagy emberi mulasztást sem - írja a Székelyhon.