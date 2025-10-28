Sokkoló buszbaleset történt Békéscsabán, többen is megsérültek

Súlyos közlekedési baleset történt kedd reggel Békéscsabán, az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésében, ahol egy menetrend szerinti busz ütközött össze egy személyautóval.

Durva baleset történt Békéscsabán.

Fotó: BEOL

A helyszínre több mentőegységet is riasztottak, a sérültek száma pedig az első információk szerint öt fő, később azonban a rendőrség pontosította: négyen a buszon, egy ember pedig az autóban sérült meg, a sérültek között két fiatalkorú van. Mindannyiukat kórházba szállították.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Deményné Tűri Zsanett elmondta, hogy a baleset körülményeit még vizsgálják, de a jelenlegi adatok szerint valamelyik jármű a tilos jelzés ellenére hajtott be a kereszteződésbe, és ez vezethetett az ütközéshez.

A helyszínen a forgalmat rendőrök irányították, a környéken jelentős torlódás alakult ki. A baleset után a mentés és helyszínelés órákon át tartott. A szemtanúk beszámolói szerint a buszon utazók közül többen pánikba estek, a mentők és tűzoltók gyorsan megkezdték a sérültek ellátását. A hatóságok vizsgálják, hogy pontosan ki hibázott, és mi vezetett a tragédiát is könnyen okozható karambolhoz.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tilos jelzés figyelmen kívül hagyása az egyik leggyakoribb baleseti ok, és minden járművezetőtől fokozott figyelmet kérnek, különösen a reggeli csúcsidőben. A hatóságok közölték: a vizsgálat lezárultáig nem közölnek további részleteket, de a sérültek állapotáról folyamatosan tájékoztatják a nyilvánosságot – írja a BEOL.