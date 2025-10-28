BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Sokkoló buszbaleset történt Békéscsabán, többen is megsérültek

2025. október 28.
A sérülteket kórházba szállították.

Súlyos közlekedési baleset történt kedd reggel Békéscsabán, az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésében, ahol egy menetrend szerinti busz ütközött össze egy személyautóval. 

Durva baleset történt Békéscsabán.
Fotó: BEOL

A helyszínre több mentőegységet is riasztottak, a sérültek száma pedig az első információk szerint öt fő, később azonban a rendőrség pontosította: négyen a buszon, egy ember pedig az autóban sérült meg, a sérültek között két fiatalkorú van. Mindannyiukat kórházba szállították.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Deményné Tűri Zsanett elmondta, hogy a baleset körülményeit még vizsgálják, de a jelenlegi adatok szerint valamelyik jármű a tilos jelzés ellenére hajtott be a kereszteződésbe, és ez vezethetett az ütközéshez.

A helyszínen a forgalmat rendőrök irányították, a környéken jelentős torlódás alakult ki. A baleset után a mentés és helyszínelés órákon át tartott. A szemtanúk beszámolói szerint a buszon utazók közül többen pánikba estek, a mentők és tűzoltók gyorsan megkezdték a sérültek ellátását. A hatóságok vizsgálják, hogy pontosan ki hibázott, és mi vezetett a tragédiát is könnyen okozható karambolhoz.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tilos jelzés figyelmen kívül hagyása az egyik leggyakoribb baleseti ok, és minden járművezetőtől fokozott figyelmet kérnek, különösen a reggeli csúcsidőben. A hatóságok közölték: a vizsgálat lezárultáig nem közölnek további részleteket, de a sérültek állapotáról folyamatosan tájékoztatják a nyilvánosságot – írja a BEOL.

 

