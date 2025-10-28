Sokkot kapott a férj: telefonon keresztül közölték vele a felesége halálát

Egy rendőrségi nyomozó és háromgyermekes édesanya tragikus körülmények között hunyt el, mindössze egy héttel azután, hogy plasztikai műtéten esett át. Szívszaggató halálát megdöbbentően nyersen, telefonon keresztül közölték a férjével, aki most úgy érzi, nem kapott minden kérdésére választ.

A plasztikai műtét után elhunyt édesanya férje válaszokat követel. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Válaszokat követel a plasztikai műtét után elhunyt nő férje

A 40 éves Alicia Stone-ra, a New York-i Rendőrség (NYPD) tisztjére, eszméletlen állapotban találtak rá a szállodai szobájában a múlt hét folyamán, majd a kolumbiai Fundación Valle del Lili Kórházba szállították. Bár ellátták és kezelésre is felvették, Alicia, aki 13 évig dolgozott az NYDP Belső Ellenőrzési Hivatalánál, egy órán belül elhunyt. Halálának okaként nem részletezett szívmegállást jegyeztek fel.

A nő férje, Michael, most vizsgálatot követel a felesége hirtelen halála miatt, mivel állítása szerint valami nincs rendben.

A háromgyermekes édesanya néhány nappal a halála előtt brazil fenékemelésen és zsírleszíváson esett át, majd a beavatkozást követően vérhígítókat és fájdalomcsillapítókat szedett.

A kolumbiai orvos egyszerűen felhívott, és közölte, hogy a feleségem meghalt. Nem tudott semmilyen konkrét információt adni, amikor kérdéseket tette fel… Valami egyszerűen nem áll össze. Egyszer csak felhívnak, hogy a feleségem meghalt, ez sokkoló és fájdalmas volt

- mesélte összetörten Michael.

A férfi hozzátette, hogy a felesége teljesen jól volt a műtét előtt, és még a halála előtti napon is remekül érezte magát:

Nincsenek tények, és nekem csak ezekre lenne szükségem: tudni akarom, mi történt valójában.

Alicia családjának megsegítésére létrehozottak egy adománygyűjtő oldalt, ahol úgy jellemezték az elhunytat, mint egy háromgyermekes, szerető édesanyát és elhivatott nyomozót, aki az egész karrierjét mások védelmének és szolgálatának szentelte.

Alicia kedvessége, bátorsága és együttérzése mindenkit megérintett, akivel csak találkozott, akár egyenruhában, akár civilben.

- olvasható az oldalon

A nő váratlan halála minden ismerősében, családtagjában és kollégájában hatalmas űrt hagyott, akik most válaszokat követelnek - írta a Mirror.