Balesetek tömkelege bénította meg a forgalmat a fővárosban és környékén

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 13:15
Budapestmentő
Alig 1 óra alatt 4 baleset is történt Budapesten és környékén. Több helyre nemcsak a tűzoltóknak, de a mentőknek is ki kellet vonulniuk.

Egymás után több baleset is történt Budapesten és környékén. Az utakon több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani.

Több baleset is megbénította a közlekedést a fővárosban.
Több baleset is megbénította a közlekedést a fővárosban. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: unsplash 

Betonmixer borult az oldalára a fővárosban

A harmadik kerületben, a Bécsi út és a Kocsis Sándor út kereszteződésénél egy betonmixer borult az oldalára. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentés, és bár a jármű nem akadályozza a forgalmat, kidöntött egy kapcsolószekrényt és egy közlekedési lámpát. A helyszínre mentő is érkezett.

Baleset Rákospalotán

A tizenötödik kerületben, a Szerencs és a Pázmány Péter utca kereszteződésénél két autó karambolozott. Az egyik jármű mozgásképtelenné vált, elszállításáról a tűzoltók gondoskodnak.

Mindeközben Mogyoródnál ütközött egy autó

Az M3-as autópálya 22-es kilométerénél, Mogyoródnál, egy személyautó nekihajtott az elválasztó betonelemnek, megpördült és a leállósávban állt meg. A gödöllői hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben ketten utaztak.

Ház falának csapódott egy autó Budaörsön

Budaörsön, a Szabadság úton egy autó a ház falának ütközött. A jármű nem akadályozta a forgalmat, de a sofőrhöz mentőt hívtak, a törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
