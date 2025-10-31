Hátrafordult az anya a kicsikhez, majdnem tragédia történt: öt gyereket vittek kórházba három baleset után

Sajnos igen mozgalmas időszakon vannak túl a mentők: egymást érték a riasztások, súlyos esetek miatt került fel a napokban a baleseti térképre Dunasziget, Szentmártonkáta és Kiszombor is. Mindhárom településről gyermekek kerültek kórházba. Az esetekről a Tények számolt be.

Kiszombornál egy háromfős család balesetezett, itt két gyermek sérült meg Fotó: TV2

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Dunaszigeten szerdán egy mindössze 15 éves kamaszlány életveszélyes sérülést szenvedett: biciklizés közben ugyanis elütötte egy autó. A tini épp egy barátjához tartott, amikor megtörtént a baj: egy mellékútról figyelmetlenül hajtott ki a kocsi elé, ami ezt követően elgázolta. A sofőr hiába vészfékezett, már nem tudta megakadályozni a balesetet. Az autó szélvédőjének a bal oldala szilánkosra tört, egy része be is szakadt. Mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, hogy az elütött fiatallal mielőbb kórházba érjenek. Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa elárulta: a kamasz többszörös végtagtöréseket és fejsérüléseket szenvedett. "A helyszínen a földi és légi egységek a fájdalmát gyógyszeresen csillapították, a vérző sérüléseit ellátták, majd teljes teströgzítés után mentőhelikopterrel baleseti centrumba szállították."

Sajnos nem csak Dunaszigetről kellett súlyos balesetet követően gyermekeket kórházba szállítani. A Pest vármegyei Szentmártonkátánál egy édesanya és két kisgyermeke sérült meg, miután a kocsijukkal árokba hajtottak, majd pedig egy fának csapódtak. Az autó jobb oldala darabokra tört, az ablakai kitörtek, a teteje behorpadt. "A mentők kér kisgyermeket láttak el súlyos fej- illetve végtagsérülésekkel. Mindkettejüknél emelt szintű beavatkozásokra volt szükség." A súlyos sérülteket földi úton, illetve mentőhelikopterrel szállították kórházba – árulta el Ménes Dávid, az OMSZ kommunikációs szóvivője. Úgy tudni, az anya menet közben hátrafordult a gyerekekhez, ekkor vesztette el az uralmát a kocsi felett.

Csongrád-Csanád vármegyében, Kiszombornál is súlyos baleset történt. Itt egy háromfős, kétgyermekes család és egy másik sofőr karambolozott. Itt szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedtek a gyermekek.