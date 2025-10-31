Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Hátrafordult az anya a kicsikhez, majdnem tragédia történt: öt gyereket vittek kórházba három baleset után

karambol
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 09:50
balesetmentőhelikopter
Nem volt nyugalom az utakon. Több súlyos balesethez kellett mentőket riasztani, gyerekek is megsérültek.

Sajnos igen mozgalmas időszakon vannak túl a mentők: egymást érték a riasztások, súlyos esetek miatt került fel a napokban a baleseti térképre Dunasziget, Szentmártonkáta és Kiszombor is. Mindhárom településről gyermekek kerültek kórházba. Az esetekről a Tények számolt be.

Kiszombornál egy háromfős család balesetezett, itt két gyermek sérült meg
Kiszombornál egy háromfős család balesetezett, itt két gyermek sérült meg   Fotó: TV2

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Dunaszigeten szerdán egy mindössze 15 éves kamaszlány életveszélyes sérülést szenvedett: biciklizés közben ugyanis elütötte egy autó. A tini épp egy barátjához tartott, amikor megtörtént a baj: egy mellékútról figyelmetlenül hajtott ki a kocsi elé, ami ezt követően elgázolta. A sofőr hiába vészfékezett, már nem tudta megakadályozni a balesetet. Az autó szélvédőjének a bal oldala szilánkosra tört, egy része be is szakadt. Mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, hogy az elütött fiatallal mielőbb kórházba érjenek. Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa elárulta: a kamasz többszörös végtagtöréseket és fejsérüléseket szenvedett. "A helyszínen a földi és légi egységek a fájdalmát gyógyszeresen csillapították, a vérző sérüléseit ellátták, majd teljes teströgzítés után mentőhelikopterrel baleseti centrumba szállították."

Sajnos nem csak Dunaszigetről kellett súlyos balesetet követően gyermekeket kórházba szállítani. A Pest vármegyei Szentmártonkátánál egy édesanya és két kisgyermeke sérült meg, miután a kocsijukkal árokba hajtottak, majd pedig egy fának csapódtak. Az autó jobb oldala darabokra tört, az ablakai kitörtek, a teteje behorpadt. "A mentők kér kisgyermeket láttak el súlyos fej- illetve végtagsérülésekkel. Mindkettejüknél emelt szintű beavatkozásokra volt szükség." A súlyos sérülteket földi úton, illetve mentőhelikopterrel szállították kórházba – árulta el Ménes Dávid, az OMSZ kommunikációs szóvivője. Úgy tudni, az anya menet közben hátrafordult a gyerekekhez, ekkor vesztette el az uralmát a kocsi felett.

Csongrád-Csanád vármegyében, Kiszombornál is súlyos baleset történt. Itt egy háromfős, kétgyermekes család és egy másik sofőr karambolozott. Itt szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedtek a gyermekek.

Videós beszámoló a balesetekről: gyermekek kerültek kórházba

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
