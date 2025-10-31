Újabb balesetek rázták meg a fővárost, itt vannak a részletek

Mint arról korábban a Bors beszámolt, összeütközött egy kisteherautó és egy személykocsi Budapest huszadik kerületében. A két gépkocsi utasaihoz a mentősöket is riasztották.

Mentő

Fotó: Gé

Nem sokkal később utoléréses balesetet szenvedett két személykocsi, emiatt az egyik egy buszmegállóba is rohant Budapest tizenhetedik kerületében, a Rákoskert sugárúton. Az Erzsébet körúti kereszteződésnél történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. Az utat teljes szélességében lezárták, a helyszínre mentő érkezett.

Majd arról számolt be a Katasztrófavédelem, hogy összeütközött két személykocsi és egy kisteherautó az M0-ás körgyűrű 34-35-ös kilométere között. Az M5-ös irányába vezető oldalon történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A járművek a belső sávban karamboloztak, akadályozzák a forgalmat. A helyszínre mentő is érkezett.