Újabb balesetek rázták meg a fővárost, itt vannak a részletek

Mint arról korábban a Bors beszámolt, összeütközött egy kisteherautó és egy személykocsi Budapest huszadik kerületében. A két gépkocsi utasaihoz a mentősöket is riasztották.
Nem sokkal később utoléréses balesetet szenvedett két személykocsi, emiatt az egyik egy buszmegállóba is rohant Budapest tizenhetedik kerületében, a Rákoskert sugárúton. Az Erzsébet körúti kereszteződésnél történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. Az utat teljes szélességében lezárták, a helyszínre mentő érkezett.
Majd arról számolt be a Katasztrófavédelem, hogy összeütközött két személykocsi és egy kisteherautó az M0-ás körgyűrű 34-35-ös kilométere között. Az M5-ös irányába vezető oldalon történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A járművek a belső sávban karamboloztak, akadályozzák a forgalmat. A helyszínre mentő is érkezett.
