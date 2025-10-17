Métereken keresztül tolta a kocsit a vonat: gyerekeket kellett kiszabadítani a budapesti horrorbaleset után

Könnyen tragédiával is végződhetett volna az a szerda esti baleset, ami Budapest X. kerületében történt. Rejtély, miért, de egy apa felelőtlenül a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre. A vonat már nem tudott időben megállni, az ütközés elkerülhetetlen volt. A szerelvény hosszú métereken keresztül tolta maga előtt a személyautót, ami ezt követően az oldalára borult. A kocsiban egy teljes család utazott: apa, anya, valamint két, 5-6 év körüli gyermek.

Súlyos baleset történt a X. kerületben, Budapesten Fotó: Katasztrófavédelem

A többi autós, aki szemtanúja volt a horrorbalesetnek, amellett, hogy értesítette a hatóságokat, azonnal rohant segíteni, hogy mielőbb kiderüljön, mekkora a baj. Ők voltak azok, akik kifeszítették a szélvédőt, majd pedig azon keresztül kiszabadították a roncsból a négytagú családot, akiket ezt követően a mentők kórházba szállítottak – adta hírül a Tények. "Nagy durranás volt, kijöttünk. Akkor már ott volt az autó. Ugráltak ki az emberek és segítettek" – mesélte egy környékbeli. A tűzoltók percek alatt a helyszínre értek, de addigra már mindenkit, a harminc év körüli szülőket, valamint a hátul ülő kislányt és kisfiút is sikerült kimenekíteni. "Egy vasúti szerelvény, egy személyvonat és egy autó karambolozott. Az autó felborult. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a helyszínelést követően a kerekeire állították a gépkocsit" – magyarázta Kisdi Máté Márk, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A MÁV szerint a baleset idején is le volt engedve a sorompó, valamint pirosan villogott a lámpa, azaz minden tiltó jelzés ellenére hajtott a sofőr a családjával együtt a sínekre. Jelenleg még nem tudni, miért tette mindezt. A vonat egyébként a beszámolók szerint 79 kilométer/órás sebességről kezdte meg a vészfékezést. Valóságos csoda, hogy a kocsi mind a négy utasa életben maradt.

Videós beszámoló a X. kerületi horrorbalesetről