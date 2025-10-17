Métereken keresztül tolta a kocsit a vonat: gyerekeket kellett kiszabadítani a budapesti horrorbaleset után

Könnyen tragédiával is végződhetett volna az a szerda esti baleset, ami Budapest X. kerületében történt. Rejtély, miért, de egy apa felelőtlenül a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre. A vonat már nem tudott időben megállni, az ütközés elkerülhetetlen volt. A szerelvény hosszú métereken keresztül tolta maga előtt a személyautót, ami ezt követően az oldalára borult. A kocsiban egy teljes család utazott: apa, anya, valamint két, 5-6 év körüli gyermek.
A többi autós, aki szemtanúja volt a horrorbalesetnek, amellett, hogy értesítette a hatóságokat, azonnal rohant segíteni, hogy mielőbb kiderüljön, mekkora a baj. Ők voltak azok, akik kifeszítették a szélvédőt, majd pedig azon keresztül kiszabadították a roncsból a négytagú családot, akiket ezt követően a mentők kórházba szállítottak – adta hírül a Tények. "Nagy durranás volt, kijöttünk. Akkor már ott volt az autó. Ugráltak ki az emberek és segítettek" – mesélte egy környékbeli. A tűzoltók percek alatt a helyszínre értek, de addigra már mindenkit, a harminc év körüli szülőket, valamint a hátul ülő kislányt és kisfiút is sikerült kimenekíteni. "Egy vasúti szerelvény, egy személyvonat és egy autó karambolozott. Az autó felborult. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a helyszínelést követően a kerekeire állították a gépkocsit" – magyarázta Kisdi Máté Márk, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A MÁV szerint a baleset idején is le volt engedve a sorompó, valamint pirosan villogott a lámpa, azaz minden tiltó jelzés ellenére hajtott a sofőr a családjával együtt a sínekre. Jelenleg még nem tudni, miért tette mindezt. A vonat egyébként a beszámolók szerint 79 kilométer/órás sebességről kezdte meg a vészfékezést. Valóságos csoda, hogy a kocsi mind a négy utasa életben maradt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.