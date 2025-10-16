Szlovák vonatbaleset: kitálaltak a mozdonyvezetőről, aki hibázhatott - így végezte munkáját

Tapasztalt, jó szakembernek tartották a Szlovák Vasúttársaságnál (ZSSK) a mozdonyvezetőt, aki feltehetően hibázott a Szádalmásnál történt hétfői szlovák vonatbalesetnél.

A szlovák vonatbalesetben rengetegen megsérültek

Fotó: Anadolu via AFP



Karol Henzély, a ZSSK vezetőségi tagja a DenníkN-nel közölte, hogy a férfi hat éve dolgozott mozdonyvezetőként, teljes kvalifikációval rendelkezik és a gyakorlatban sosem volt vele probléma, felettesei is dicsérték.

A baleset napján a mozdonyvezető reggel Zólyomból Kassára vezetett egy szerelvényt, ahová 8:44-kor érkezett meg. Henzély szerint a mozdony és a vagonok átellenőrzését követően körülbelül 20 perce maradt pihenőt tartani, majd 9:22-kor elindult vissza Zólyom felé – noha a munkatempó egy picit feszített, sem a ZSSK, sem a szakszervezet szerint nem szegi meg az előírásokat.

Szlovák vonatbaleset: egy hiba okozhatta az ütközést

Az előzetes vizsgálatok azt mutatják, hogy Rozsnyó előtt a mozdonyvezető áthaladt a jelzőberendezésen, amely megállásra szólít fel, és mivel későn kezdett fékezni, a vonatot körülbelül 100 méterrel távolabb tudta megállítani, mint ahogy kellett volna. Henzély szerint 7-10 méter döntött. A mozdonyvezető állítólag tolatni akart, de már nem volt elég ideje – az alagútból kiérkező vonat nekiütközött. Henzély szerint, ha néhány méterrel korábban sikerült volna megállítani a szerelvényt, akkor nem következett volna be az ütközés.

A szemből érkező vonat vezetőjének ugyan sikerült elrejtőznie a gépházban, mégis súlyos sérüléseket szenvedett. A másik mozdonyvezető időben kiugrott a szerelvényből, így nem sérült meg komolyabban.

A baleset egy olyan vasúti szakaszon történt, amely nincs ellátva ETCS-rendszerrel (Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer), sem annak korábbi verziójával.

Egyelőre vizsgálják, hogy a vonatvezető miért nem állította meg korábban a szerelvényt. Henzély szerint biztosan nem az előírások ismeretének hiánya miatt történt - írja a Paraméter.

Elég, ha egy pillanatra belefeledkezik a gondolataiba és máris elvéti a jelzést. Ez még egy tapasztalt mozdonyvezetővel is megtörténhet

– mondta.