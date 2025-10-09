Balesetek tömkelege bénította meg a magyar utakat - több helyen is útlezárás van érvényben

Pár perc leforgása alatt összesen három baleset bénította meg az utakat. Több helyen is irányítás mellett halad tovább a forgalom, és torlódásokra is lehet számítani.

Balesetek tömkelege okozott torlódást az utakon. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: unsplash

Irányítás mellett halad a forgalom Enyingnél

Enyingnél súlyos ütközés történt a 64-es főúton, a 33-as és 34-es kilométer között: egy személyautó karambolozott egy lánctalpas járművet szállító teherautóval. Egy szabadnapos tűzoltó a siófoki egységek kiérkezése előtt áramtalanította a személyautót, amelyben egy ember utazott. A helyszínen a forgalmat a tűzoltók irányítják, váltakozva haladhatnak a járművek.

Baleset miatt bénult meg az M6-os autópálya

Szedres közelében, az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 132. kilométernél egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. A szekszárdi hivatásos tűzoltók elvégezték a műszaki mentést és áramtalanították az autót. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozás van érvényben.

Az M5-ös autópálya közelébe még a mentőket is riasztották

Kistelek és Kömpöc között, az 5411-es úton, az M5-ös autópálya közelében két személyautó karambolozott. A kisteleki tűzoltók végzik a műszaki mentést, amihez a mentőket is riasztották. A baleset miatt az útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.