Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Balesetek tömkelege bénította meg a magyar utakat - több helyen is útlezárás van érvényben

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 16:10
torlódásútlezárás
Több útszakaszon is torlódásokra lehet számítania a balesetek miatt.

Pár perc leforgása alatt összesen három baleset bénította meg az utakat. Több helyen is irányítás mellett halad tovább a forgalom, és torlódásokra is lehet számítani.

Balesetek tömkelege okozott torlódást az utakon.
Balesetek tömkelege okozott torlódást az utakon. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: unsplash 

Irányítás mellett halad a forgalom Enyingnél

Enyingnél súlyos ütközés történt a 64-es főúton, a 33-as és 34-es kilométer között: egy személyautó karambolozott egy lánctalpas járművet szállító teherautóval. Egy szabadnapos tűzoltó a siófoki egységek kiérkezése előtt áramtalanította a személyautót, amelyben egy ember utazott. A helyszínen a forgalmat a tűzoltók irányítják, váltakozva haladhatnak a járművek.

Baleset miatt bénult meg az M6-os autópálya

Szedres közelében, az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 132. kilométernél egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. A szekszárdi hivatásos tűzoltók elvégezték a műszaki mentést és áramtalanították az autót. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozás van érvényben.

Az M5-ös autópálya közelébe még a mentőket is riasztották

Kistelek és Kömpöc között, az 5411-es úton, az M5-ös autópálya közelében két személyautó karambolozott. A kisteleki tűzoltók végzik a műszaki mentést, amihez a mentőket is riasztották. A baleset miatt az útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu