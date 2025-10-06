Szörnyű balesethez riasztottak mentőhelikoptert, 30 éves nő az áldozat

Szombat délután súlyos baleset történt Cirák településén, Győr-Moson-Sopron vármegyében. Egy 30 év körüli nő munka közben beszorult egy vetőgépbe, amely összezúzta a kezét. A sérülés a tenyerétől egészen a karjáig terjedt, komoly roncsolásos sérülést és többszörös végtagtörést okozva.

Mentőhelikopter érkezett a szombati baleset helyszínére. (Képünk illusztráció) Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben a nő

A baleset akkor történt, amikor a nő a vetőmagokat próbálta eligazítani a gép tárcsájában, amikor az hirtelen kezét bekapta. A munkatársak azonnal értesítették a mentőket és a tűzoltókat, akik gyorsan a helyszínre érkeztek. Mire a tűzoltók kiérkeztek, a sérültet már sikeresen kiszabadították a gépből.

A mentők súlyos sérülésről számoltak be, roncsolásos kézsérülést és többszörös végtagtörést szenvedett a nő. Fájdalomcsillapítás és rögzítés után a sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Nem egyedülálló az eset

Augusztusban Somogy vármegyében, Szentgáloskéren történt hasonló baleset, amikor egy férfi beszorult egy trágyaszóróba. A dolgozó próbálta megjavítani a gépet, amikor az hirtelen beindult - közölte a Tények.