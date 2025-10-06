Brutális balesetek a magyar utakon, a mentőhelikoptert is riasztani kellett

Lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személyautó a 6-os főúton, Kisapostag mellett, a 78. kilométer közelében. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval eltávolították az ajtót a járműről, amelyben egy ember utazott. Hozzá mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az érintett útszakaszt teljes szélességébe lezárták - írta meg a Katasztrófavédelem, ahol nem sokkal később valóságos tömegkarambolról adtak hírt.
Ekkor hat gépkocsi ütközött össze Oroszlány és Környe között, a 8119-es út 44-es kilométerszelvényénél. Az oroszlányi önkormányzati és a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. Az egységek mellett a mentők is a balesetnél dolgoznak, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.