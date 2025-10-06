Brutális balesetek a magyar utakon, a mentőhelikoptert is riasztani kellett

Lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személyautó a 6-os főúton, Kisapostag mellett, a 78. kilométer közelében. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval eltávolították az ajtót a járműről, amelyben egy ember utazott. Hozzá mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az érintett útszakaszt teljes szélességébe lezárták - írta meg a Katasztrófavédelem, ahol nem sokkal később valóságos tömegkarambolról adtak hírt.

A mentőhelikoptert is riasztani kellett a brutális balesethez / Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap (Képünk illusztráció)

Ekkor hat gépkocsi ütközött össze Oroszlány és Környe között, a 8119-es út 44-es kilométerszelvényénél. Az oroszlányi önkormányzati és a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. Az egységek mellett a mentők is a balesetnél dolgoznak, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt.





