Halálos baleset történt, felborult egy csónak a Dunán

Duna
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 16:35
A hírek szerint egy ember meghalt, többeket még keresnek. A mentés vasárnap estétől tart, a folyó erős sodrása és a sötétség viszont megnehezíti a munkát.
Bors
Halálos baleset történt vasárnap a Dunán, miután egy tizenegy embert szállító csónak felborult a folyón Szata (Sotin) és Bácsújlak (Bačko Novo Selo) térségében, a szerb–horvát határ közelében. A horvát rendőrség tájékoztatása szerint a riasztás október 5-én, 21 óra 5 perckor érkezett - írja a TEOL. A horvát sajtó szerint a csónakban tíz kínai állampolgár, valamint egy szerb férfi tartózkodott, utóbbi valószínűleg a jármű vezetője is volt.

Halálos baleset történt a Dunán, egy ember életét vesztette / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A hírek szerint egy ember életét már nem tudták megmenteni, hét személyt sikerült kimenteni, hármat pedig továbbra is keresnek. A kutatásban búvárok, vízi egységek és drónok is részt vesznek mindkét országból.

Úgy tudni, a csónak illegálisan próbálhatott átkelni a határon, a baleset oka egyelőre ismeretlen. A vizsgálat folyamatban van, a hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az eltűntek kilétéről.
 

 

