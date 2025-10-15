Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Mentőhelikopter szállt le a főúton: feszítővágóval szedték ki a sofőrt autójából

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 12:19
tűzoltóságmentőhelikopter
Egy autó lesodródott az útról és fáknak ütközött a 77-es főúton.

A 77-es főúton, Vigántpetend és Pula között, a 25-ös kilométerszelvénynél lesodródott az útról és fáknak csapódott egy autó. A baleset helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak.

Mentőhelikopter is érkezett a balesethez.
Mentőhelikopter is érkezett a balesethez. (Képünk illusztráció) Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Feszítővágóval szabadították ki a balesetet szenvedő sofőrt

A sofőr a roncsba szorult, így az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

