Mentőhelikopter szállt le a főúton: feszítővágóval szedték ki a sofőrt autójából

A 77-es főúton, Vigántpetend és Pula között, a 25-ös kilométerszelvénynél lesodródott az útról és fáknak csapódott egy autó. A baleset helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak.

Mentőhelikopter is érkezett a balesethez. (Képünk illusztráció) Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Feszítővágóval szabadították ki a balesetet szenvedő sofőrt

A sofőr a roncsba szorult, így az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.