Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohantak a tűzoltók: baleset miatt bénult meg Dunaújváros

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 10:34
ütközésforgalmi akadály
A tűzoltók már megkezdték a műszaki mentést.

Két személyautó ütközött össze Dunaújvárosban, a Vasmű út és a Papírgyári út kereszteződésében. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett szakaszon.

Baleset miatt bénult meg a forgalom.
Baleset miatt bénult meg a forgalom. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: unsplash 

A helyi hivatásos tűzoltók már a baleset helyszínén vannak

A járművekben összesen három ember utazott, akik szerencsére ki tudtak szállni a kocsikból. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu