Rohantak a tűzoltók: baleset miatt bénult meg Dunaújváros

Két személyautó ütközött össze Dunaújvárosban, a Vasmű út és a Papírgyári út kereszteződésében. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett szakaszon.
A járművekben összesen három ember utazott, akik szerencsére ki tudtak szállni a kocsikból. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
