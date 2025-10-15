Rohantak a tűzoltók: baleset miatt bénult meg Dunaújváros

Két személyautó ütközött össze Dunaújvárosban, a Vasmű út és a Papírgyári út kereszteződésében. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett szakaszon.

Baleset miatt bénult meg a forgalom. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: unsplash

A helyi hivatásos tűzoltók már a baleset helyszínén vannak

A járművekben összesen három ember utazott, akik szerencsére ki tudtak szállni a kocsikból. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.