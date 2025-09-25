Fényes nappal loptak a boltból a tolvajok, ami ezután történt az még borzalmasabb

Csütörtök délután egy szombathelyi élelmiszerüzletben értek tetten két férfit, akik fizetés nélkül akartak távozni a boltból. Az üzletvezetőnő megkérte a tolvajokat, hogy adják vissza az eltulajdonított termékeket.

Rendőrök helyszínelnek a bolt előtt Fotó: vaol.hu

A lefülelt bolti szarkák azonban fellökték a nőt, majd alaposan megvertek egy férfi vásárlót. A két férfi ezt követően egyszerűen kisétált a boltból. A történteket látva egy, az üzletben tartózkodó vásárló a nő segítségére sietett. A két tolvaj ettől teljesen kiakadt és ütni-verni kezdték a férfit, majd az erősen vérző, félig eszméletlen vásárlót az üzlet előtti járdán hagyták, és távoztak.

A súlyosan sérült férfit ezt követően kórházba szállították. A Vas vármegyei hírportál értesülései szerint többszörös arccsonttörést szenvedett, és sok vért vesztett. A helyszínre kiérkező egyenruhások elfogták a két tettest és előállították őket. A rendőrök lezárták az üzletet és az előtte lévő járdaszakaszt, a bűnügyi helyszínelők nyomokat rögzítettek - adta hírül a vaol.hu.