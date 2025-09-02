Több éve elhunyt nőt fedeztek fel egy budapesti lakásban

A holttestre Budapest XX. kerületében, a Szent Erzsébet téren bukkantak a munkások, akik az árverés előtt álló lakást ürítették - számolt be róla az Origo.

Több éve elhunyt nőt találtak Budapesten egy lakásban Fotó: Shutterstock

A nő holtteste akár 15 éve is a budapesti lakásban feküdhetett

A hatóságok kiérkeztek a helyszínre, és a BRFK Kommunikációs Szolgálata délután 3 órakor megerősítette a nő halálát, aki a felhalmozott dobozok között feküdt. A maradványok állapota alapján biztos, hogy a holttest évek óta a lakásban volt.

A nyomozók késő délután hagyták el a helyszínt, a rendőrség szerint bűncselekményre utaló jelek nem merültek fel, a nő nem gyilkosság áldozata volt.

A holttest vélhetően több éve a lakásban lehetett, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a körülményeket

- írta a BRFK.

A rendőrség nemcsak a halál időpontját próbálja megállapítani, hanem az elhunyt személyazonosságát is.