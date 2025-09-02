25 éves nő halt meg, miután kiesett egy társasházból

A rendőrség azonosította a 25 éves, Tia Langdont, aki a múlt héten egy társasházból esett le Southamptonban - írja a Mirror.

Egy fiatal nő életét vesztette, miután kiesett egy társasházból Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Társasházból zuhant le egy nő Southamptonban

A fiatal nőt súlyos sérülésekkel találták csütörtökön a Cuckmere Lane-en történt incidens helyszínén. Azonnal helikopterrel kórházba szállították, ahol az orvosok mindent megtettek az életének megmentéséért, azonban minden erőfeszítésük ellenére másnap elhunyt.

Egy 18 éves helyi férfit letartóztattak gyilkosság gyanúja miatt, és jelenleg is rendőri őrizetben tartanak. Tia Langdon családját a nyomozás során szakértő rendőrök támogatják, biztosítva számukra a szükséges segítséget.

A Hampshire-i Rendőrség szóvivője elmondta:

„Tia családját jelenleg szakértő tisztek támogatják. A Kiemelt Ügyek Osztályának munkatársai továbbra is vizsgálják az esetet. Ha bárkinek bármilyen információja van, vagy aggályai merülnének fel, kérjük, forduljon a rendőrséghez, hívja a 101-es számot, vagy tegyen online bejelentést az 44250389733-as ügyazonosító megadásával.”