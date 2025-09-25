Most érkezett: villamosbalesethez rohantak a budapesti mentők, óriási a káosz

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte a honlapján, hogy villamos és személyautó karambolozott Budapest XI. kerületében, a Bartók Béla úton, a Hídvég utca közelében. A megosztott információk alapján a műszaki mentést végző fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amiben ketten utaztak – mint kiderült, a helyszínre érkeztek a mentők is.