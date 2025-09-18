Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Mentőhelikoptert is riasztottak: Az iskolában összeesett kislány életéért küzdenek!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 13:15 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 18. 13:52
Mindenki nagyon aggódik a kislányért. Mentőhelikopterrel szállították kórházba a gyermeket.
Drámai: mentőhelikopter érkezett Hevesre, miután egy 13 éves kislány rosszul lett az egyik helyi iskolában szerda délután A diák futás közben esett össze, a mentőket azonnal riasztották, majd helikopterrel szállították kórházba.

Mentőhelikopterrel szállították az iskolában összeesett hevesi kislányt / Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A helyszínre esetkocsit és mentőhelikoptert is riasztottak

Az Országos Mentőszolgálat új információkat közölt az esettel kapcsolatban. Kecskés Lilla, a szervezet kommunikációs munkatársa elmondta heol.hu portálnak:

„A helyszínre esetkocsit és mentőhelikoptert is riasztottunk. A gyermeket sikeres újraélesztést követően szállították kórházba bajtársaink”

 

