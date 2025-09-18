Mentőhelikoptert is riasztottak: Az iskolában összeesett kislány életéért küzdenek!

Drámai: mentőhelikopter érkezett Hevesre, miután egy 13 éves kislány rosszul lett az egyik helyi iskolában szerda délután A diák futás közben esett össze, a mentőket azonnal riasztották, majd helikopterrel szállították kórházba.
Az Országos Mentőszolgálat új információkat közölt az esettel kapcsolatban. Kecskés Lilla, a szervezet kommunikációs munkatársa elmondta heol.hu portálnak:
„A helyszínre esetkocsit és mentőhelikoptert is riasztottunk. A gyermeket sikeres újraélesztést követően szállították kórházba bajtársaink”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.