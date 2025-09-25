Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Feszítővágóval kellett kiszabadítani két embert, óriási kamionbaleset történt a főúton

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 08:17
kamionfeszítővágó
Karcag és Kisújszállás között ütközött egy kamion és egy autó.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy kamionnal karambolozott egy személyautó a 4-es főút 158-as kilométerszelvényénél, Karcag és Kisújszállás között. A megosztott információk szerint a személyautóba beszorult két utas, a karcagi hivatásos tűzoltók feszítővágóval kezdték meg kiemelésüket. Az egységek mellett a társhatóságok is kiérkeztek a balesethez, a munkálatokat teljes útlezárás mellett végzik – derült ki.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu