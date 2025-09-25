Feszítővágóval kellett kiszabadítani két embert, óriási kamionbaleset történt a főúton

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy kamionnal karambolozott egy személyautó a 4-es főút 158-as kilométerszelvényénél, Karcag és Kisújszállás között. A megosztott információk szerint a személyautóba beszorult két utas, a karcagi hivatásos tűzoltók feszítővágóval kezdték meg kiemelésüket. Az egységek mellett a társhatóságok is kiérkeztek a balesethez, a munkálatokat teljes útlezárás mellett végzik – derült ki.