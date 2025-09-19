Üvegszilánk került az iskolások ebédjébe, nem foglalkoztak vele

A Tamási Járásbíróság 2025. szeptember 17-én ítéletet hirdetett első fokon az iregszemcsei menzán történt üvegszilánkos incidens ügyében. Foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette miatt három vádlottat is pénzbüntetésre ítélt. Az I. rendű vádlott 900 ezer, a II. rendű 750 ezer, a III. rendű vádlott pedig 450 ezer forint pénzbüntetést kapott.

Üvegszilánk került az iskolások ételébe Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Üvegszilánk került az ételbe

Közétkeztetési feladatkörben bulguros rakott karfiolt készítettek a vádlottak, amelyben már a konyhai dolgozók felfedeztek egy nagyobb üvegdarabot.

Annak ellenére, hogy a szakács jelezte a problémát feletteseinek, nem állították le a főzési folyamatot és 642 adag étel került kiszállításra többhelyi iskola, óvoda, majd bölcsöde részére. Még aznap az iregszemcsei tálalókonyhán több pedagógus és diák is üvegszilánkot talált az ételében. Egyesek homokos ízre panaszkodtak, míg mások már a szájukból vették ki a hegyes szilánkokat.

Egy 10 éves diák száját egy nagyobb szilánk meg is sértette. Akár nagyobb tragédia is történhetett volna, ennek ellenére, folytatódott a tálalás. A vádlottak tudtak arról, hogy az étel szilánkokat tartalmaz, mégis engedélyezték a felszolgálást, annak teljes tudatában, hogy ez veszélyezteti a közétkeztetésben részt vevők életét és testi épségét - írja a teol.hu.

Az üvegszilánkok forrása mai napig ismeretlen. Fellebbezett a három vádlott, így az ügy másodfokon folytatódik a Szekszárdi Törvényszéken. Tavaly az ügyészség kiemelte, hogy a közétkeztetésben dolgozók felelőssége, hogy az étel biztonságosan kerüljön ki a pedagógusok és a gyermekek elé.