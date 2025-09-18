Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Brutális állatkínzás Jászárokszálláson: ököllel ütötte felakasztott kutyáját a férfi

kutya
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 20:20
állatkínzásJászárokszállás
Állatkínzás miatt emeltek vádat egy 46 éves jászárokszállási férfi ellen, aki saját kutyáját akasztotta fel a terasz korlátjára, majd ütlegelni kezdte.

Az állatkínzásból azért nem lett tragédia, mert a szomszédok még időben közbeléptek - írja a Szoljon.hu.

állatkínzás Jászárokszálláson
Állatkínzás: ököllel ütlegelte a kerítésen logó kutyáját (képünk illusztráció)
Fotó: Jaromir Chalabala / Shutterstock

A vérlázító és kegyetlen állatkínzási ügyről a vádirat azt írja, hogy egy férfi június 14-én, a kora délutáni órákban jászárokszállási lakóhelyén a tulajdonában lévő kistestű ebet a nyakánál fogva a terasz korlátjára akasztotta úgy, hogy az állat lába nem ért el a földig. Az így kiszolgáltatott helyzetbe került kutyát ezután ököllel a fején kezdte ütni – tudta meg a Szoljon.hu dr. Lánczi Rajmundtól, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől.

Állatkínzás: a szomszédok hallották a kutya vonyítását

A bántalmazás olyan súlyos volt, hogy könnyen az állat maradandó sérüléséhez vagy pusztulásához vezethetett volna, ám a szomszédok meghallották a zajt, és felszólították a férfit, hogy hagyja abba. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a kutya végül sértetlenül megúszta az esetet.

A korábban is büntetett előéletű vádlottal szemben az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Az állatkínzási ügyben a Jászberényi Járásbíróság hoz majd döntést.

