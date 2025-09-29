Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Kartondobozban hagyták hátra az út szélén az újszülött kislányt

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 12:35
nyomozásújszülöttkeresés
A helyi lakosok gyors reakciójának köszönhetően menekült meg a kisbaba élete, akit az út szélén találtak meg egy dobozban. A rendőrség most keresést indított, hogy megtalálják az újszülött édesanyját.

Egy újszülött kislányt találtak egy kartondobozban az út szélén. A rendőrség nyomozást indított, és gőzerővel keresik az édesanyát.

A magára hagyott újszülött ügyében nyomozás indult.
A magára hagyott újszülött ügyében nyomozás indult. (Képünk illusztráció) Fotó: Joa Souza /  Shutterstock 

Helyi lakos jelentette be a magára hagyott újszülöttet

Szeptember 24-én helyi idő szerint körülbelül 6:50-kor egy helyi lakos fedezte fel a csecsemőt a Fülöp-szigeteki Tuguegarao City egyik útja mellett. A babát a helyi kórházba szállították, ahol az orvosok megerősítették, hogy jó egészségnek örvend.

A beszámolók szerint egy arra járó nagymama találta meg a babát. A hatóságok szerint kevesebb mint egy napos volt a kislány, elvágott köldökzsinórral találtak rá.

A vizsgálatok szerint a baba stabil állapotban van, de akár öt napig is a kórházban marad, hogy biztosak legyünk benne, valóban egészséges.

- mondta May Asuncion, a Városi Szociális Jóléti és Fejlesztési Hivatal szociális munkása.

Ez a mentés a gondoskodásnak és kötelességtudatnak a bizonyítéka... Minden élet értékes, és a PNP (Fülöp-szigeteki Nemzeti Rendőrség) nem áll meg, amíg ki nem derítjük, ki hagyta el ezt a kisbabát.

- mondta Jose Melencio C. Nartatez Jr. rendőrfőkapitány-helyettes a hivatalos közleményben.

A lakosok gyors reagálása mentette meg a baba életét. Arra bátorítunk mindenkit, akinek van információja, hogy segítsen igazságot és megfelelő gondoskodást biztosítani ennek a gyermeknek.

- tette hozzá egy rendőrségi szóvivő.

A kisbaba elhagyása miatt indított nyomozás jelenleg is tart, a rendőrség pedig mindenkit arra kér, hogy aki tud bármit az ügyről, jelentkezzen - írta a People.

