Kartondobozban hagyták hátra az út szélén az újszülött kislányt

Egy újszülött kislányt találtak egy kartondobozban az út szélén. A rendőrség nyomozást indított, és gőzerővel keresik az édesanyát.
Szeptember 24-én helyi idő szerint körülbelül 6:50-kor egy helyi lakos fedezte fel a csecsemőt a Fülöp-szigeteki Tuguegarao City egyik útja mellett. A babát a helyi kórházba szállították, ahol az orvosok megerősítették, hogy jó egészségnek örvend.
A beszámolók szerint egy arra járó nagymama találta meg a babát. A hatóságok szerint kevesebb mint egy napos volt a kislány, elvágott köldökzsinórral találtak rá.
A vizsgálatok szerint a baba stabil állapotban van, de akár öt napig is a kórházban marad, hogy biztosak legyünk benne, valóban egészséges.
- mondta May Asuncion, a Városi Szociális Jóléti és Fejlesztési Hivatal szociális munkása.
Ez a mentés a gondoskodásnak és kötelességtudatnak a bizonyítéka... Minden élet értékes, és a PNP (Fülöp-szigeteki Nemzeti Rendőrség) nem áll meg, amíg ki nem derítjük, ki hagyta el ezt a kisbabát.
- mondta Jose Melencio C. Nartatez Jr. rendőrfőkapitány-helyettes a hivatalos közleményben.
A lakosok gyors reagálása mentette meg a baba életét. Arra bátorítunk mindenkit, akinek van információja, hogy segítsen igazságot és megfelelő gondoskodást biztosítani ennek a gyermeknek.
- tette hozzá egy rendőrségi szóvivő.
A kisbaba elhagyása miatt indított nyomozás jelenleg is tart, a rendőrség pedig mindenkit arra kér, hogy aki tud bármit az ügyről, jelentkezzen - írta a People.
