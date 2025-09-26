Összetört lelkek: Tinédzserként adta örökbe fiát – évtizedekkel később meghatóan találkoztak újra

Megható történet került képernyőre az Egyesült Királyságban futó Long Lost Family című műsorban: a 64 éves Paula Cottrell közel fél évszázad után találkozott újra fiával, akit tinédzserként örökbe adta.

Csecsemőként látta utoljára fiát, amikor örökbe adta

Fotó: Pexels.com

Paula mindössze 19 éves volt 1980-ban, amikor kiderült, hogy gyermeket vár. A baba apja, miután megtudta a hírt, nyomtalanul eltűnt, Paula pedig egyedül maradt. Nehéz és kaotikus családi körülmények között élt, szülei alkoholproblémákkal küzdöttek, az otthon pedig inkább félelemmel, semmint biztonsággal töltötte el. Ezért úgy döntött, hogy nem tudja vállalni a kisfiút, és örökbe adta, írja a People.

1980-ban megszületett kisfia, akit Lee-nek nevezett el. Két napig mellette lehetett, mielőtt fájdalmas szívvel búcsút vett tőle.

Csak néztem rá és azt gondoltam: sajnálom, de nem maradhatsz velem

– idézte fel könnyeivel küzdve.

Néhány hét múlva egy házaspár fogadta örökbe a csecsemőt, akik Paulnak nevezték el, édesanyja tiszteletére.

A fiú története, akit örökbe adtak

A fiú, Paul Clarke, szerető családban nőtt fel, később egyetemi oktató lett, és húsz éve boldog párkapcsolatban él. Amikor a műsor készítői felkutatták, Paul elmondta: mindig hálás lesz örökbefogadó szüleinek, de szeretne köszönetet mondani biológiai édesanyjának is.

Boldoggá tenne, ha elmondhatnám neki: köszönök mindent, amit értem tettél

– vallotta.

Amikor Paula megtudta, hogy fia előkerült, könnyek között reagált:

Soha nem gondoltam volna, hogy ez megtörténik.

Az újratalálkozás pillanata pedig minden képzeletet felülmúlt: Paul rámosolygott anyjára, és csak ennyit mondott:

Én biztosan a tiéd vagyok.

A műsor végén Paula meghatottan vallotta: