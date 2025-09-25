Sokkot kaptak a helyiek: szájában kővel és összeragasztott ajkakkal hagytak magára egy újszülöttet

Az újszülöttet kedden találták meg az indiai Rajasthan állam Bhilwara körzetében, nyilvánvalóan azzal a szándékkal hagyták ott, hogy ne élje túl.
A csecsemőt kövek és szemét között egy marhaterelő találta meg, amikor kinyitotta a száját, a követ eltávolította, ezután a gyermek azonnal sírni kezdett. A terelő és a környékbeli falusiak gyorsan a Bijolia Kormányzati Kórházba vitték a fiút.
Az orvosok elmondták, hogy a baba körülbelül 15–20 napos lehetett. Az egészségügyi személyzet nemcsak a száj körül talált ragasztót, hanem a gyermek combjain is. A rendőrség szerint a ragasztó és a kő alkalmazása azt célozta, hogy a baba ne adjon ki hangot, amely felhívhatta volna a figyelmet.
A nyomozók a közeli kórházak szülészeti nyilvántartásait is ellenőrzik, hogy azonosítani tudják azokat az anyákat, akik nemrég szültek. A hatóságok a környező falvak lakóit is kihallgatják, miközben próbálják felkutatni a gyermek szüleit.
Az eset szélesebb aggodalmakat vet fel Indiában, ahol az utóbbi hónapokban hasonló elhagyások történtek.
Szeptember elején egy öt hónapos kislányt találtak meg a Chandigarh melletti bokrok között, miután magára hagyták. Egy másik esetben Jharkhand államban egy csecsemőt mentettek ki egy csatornából, miután mindkét keze eltört.
Rajasthan rendőrsége közölte, hogy a nyomozás továbbra is folyik, és a gyermek jelenleg orvosi felügyelet alatt áll - írja a Daily Express.
