Sokkot kaptak a helyiek: szájában kővel és összeragasztott ajkakkal hagytak magára egy újszülöttet

újszülött
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 18:30
nyomozásrendőrségIndia
Egy kőrakás között találták meg az elhagyott gyermeket.

Az újszülöttet kedden találták meg az indiai Rajasthan állam Bhilwara körzetében, nyilvánvalóan azzal a szándékkal hagyták ott, hogy ne élje túl.

Újszülöttet hagytak meghalni kövekkel a szájában
Újszülöttet hagytak meghalni kövekkel a szájában Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Szájában kővel és összeragasztott ajkakkal hagytak magára egy újszülöttet

A csecsemőt kövek és szemét között egy marhaterelő találta meg, amikor kinyitotta a száját, a követ eltávolította, ezután a gyermek azonnal sírni kezdett. A terelő és a környékbeli falusiak gyorsan a Bijolia Kormányzati Kórházba vitték a fiút.

Az orvosok elmondták, hogy a baba körülbelül 15–20 napos lehetett. Az egészségügyi személyzet nemcsak a száj körül talált ragasztót, hanem a gyermek combjain is. A rendőrség szerint a ragasztó és a kő alkalmazása azt célozta, hogy a baba ne adjon ki hangot, amely felhívhatta volna a figyelmet.

A nyomozók a közeli kórházak szülészeti nyilvántartásait is ellenőrzik, hogy azonosítani tudják azokat az anyákat, akik nemrég szültek. A hatóságok a környező falvak lakóit is kihallgatják, miközben próbálják felkutatni a gyermek szüleit.

Az eset szélesebb aggodalmakat vet fel Indiában, ahol az utóbbi hónapokban hasonló elhagyások történtek.

Szeptember elején egy öt hónapos kislányt találtak meg a Chandigarh melletti bokrok között, miután magára hagyták. Egy másik esetben Jharkhand államban egy csecsemőt mentettek ki egy csatornából, miután mindkét keze eltört.

Rajasthan rendőrsége közölte, hogy a nyomozás továbbra is folyik, és a gyermek jelenleg orvosi felügyelet alatt áll - írja a Daily Express.

 

