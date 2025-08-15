"Csak lement kenyérért, de soha többé nem jött vissza" – megszólalt a család a rejtélyes újbudai halálesetről

Sem éjjele, sem nappala nincs kedd (augusztus 12.) este óta annak a családnak, akik emberi ésszel felfoghatatlan körülmények között vesztették el szerettüket, az 51 éves N. Lászlót. A mindenki által kedvelt, jó kedélyű és jámbor karbantartót ugyanis még augusztus 9-én vitték kórházba a XI. kerületi Etele út egyik háza elől, méghozzá súlyos fejsérülésekkel. Bár a férfi életéért napokig harcoltak, kedden megtörtént a felfoghatatlan: Laci belehalt a sérüléseibe. A rejtélyes haláleset az egész kerületet megrázta, ugyanis hamarosan kiderült: a férfit bántalmazták halála előtt.

Rejtélyes haláleset: csak békíteni akart aznap Laci

A történtek újbudai helyszínén azóta is mécsesek és virágok állnak, a férfit ugyanis az egész környék jól ismerte és szerette, egybehangzóan állítják: a férfi a környék egyik szíve-lelke volt. Mindenki csak egyet akart tudni: mi és ki okozta a közkedvelt karbantartó halálát? Lapunk most elérte a férfi unokatestvérét, aki elmondta, hogy szerette aznap csupán egy kenyérért ugrott le a boltba – ez torkollott később a visszafordíthatatlan tragédiába:

Aznap csak leszaladt kenyérért. A barátjával volt lent, aki elment pisilni az épülethez

– mondta összetörten a Borsnak Laci unokatestvére. Ezt látta meg aztán a házban élő 41 éves férfi az ablakból, aki szinte azonnal le is rohant, majd vitatkozni kezdett a vizelő férfivel. Laci akkor is, mint ahogyan egész életében tette, segíteni akart, békítő szándékkal lépett oda a vitatkozó férfihez:

"Laci siketnéma. Így született és él, de tudott szájról olvasni, kommunikálni, hallókészüléket viselt. Ezért mindig megveregette a hátát annak, akivel kommunikálni akart. Most is ennyi történt. Le akarta nyugtatni azt a férfit pár jó szóval" – szögezte le Laci rokona.

A férfi viszont ekkor állítólag már teljesen begőzölt és rátámadt Lacira, akit nagy erővel fejbe rúgott.

A férfit már ekkor életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba:

"Senkinek nem kívánom azt, amit akkor éreztem, amikor a nagynéném hívott, hogy ha el szeretnék búcsúzni Lacitól, akkor menjek be. Egy szüreten voltam vidéken, de kocsiba ültem és azonnal indultam. Egész nap a kórházban voltunk nála hétfőn, aztán el kellett búcsúznunk tőle. Még most sem fogtam fel, nem is tudok múlt időben beszélni róla. Mert ezt nem is lehet felfogni, hogy ennyit ér egy egészséges, életerős ember élete. Teljesen értelmetlen" – szögezte le a gyászoló unokatestvér. A család teljesen összetört, ahogyan Laci barátja is, aki ott volt a borzalmas percekben:

Nem hisszük el, hogy ilyen megtörténhet. Értem azt, ha valaki mérges. Mondja meg, hogy mi nem tetszik neki vagy hívja ki a közterület felügyeletet. De senki nem önbíráskodhat, főleg úgy, hogy azzal elveszi egy ember életét. Ő csak lement aznap kenyérért és soha többé nem ment vissza! Napokkal később pedig már az anyukája karjai között vívta a haláltusáját

– mondta. Hozzátette, hogy azóta Laci kutyája is sír a gazdája után, az ebet most a család vette gondozásába.

Fel sem fogja senki, hogy ez mekkora fájdalom a családnak. Laci csodálatos ember, nem ismerek hozzá hasonlót. Nem volt olyan dolog, amit ne tett volna meg az embereknek. A légynek sem tudott volna ártani, pénzt adott a hajléktalanoknak, beoltatta a kutyáikat, egyszóval ott segített, ahol tudott

– sorolta.