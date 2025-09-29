Tűzvész pusztít a híres nemzeti parkban, több tízezer állat élőhelye veszélyben

Egy hete tombol tűzvész Namíbia legismertebb nemzeti parkjában, az Etosha Nemzeti Parkban. A lángok miatt már számos vadállat elpusztult, és több tízezer állat élőhelye van veszélyben. Az oltás segítésére több mint ötszáz katonát vezényeltek a térségbe – közölte a namíbiai elnöki hivatal az MTI szerint.
A tájékoztatás szerint a park területének mintegy 30 százalékát perzselte fel eddig a múlt hétfőn keletkezett tűz. Pontos számokat nem közöltek, de biztos, hogy több vadállat is elpusztult. A lángok a park közelében lévő településekre is átterjedtek, emberi sérülésekről azonban nem érkezett jelentés.
Lucia Witbooi namíbiai alelnök elmondta, hogy a lángok gyors terjedését a kiszáradt növényzet és az erős szél is elősegíti, az országban jelenleg az év legszárazabb időszaka van.
Az Etosha Nemzeti Park több mint 22 ezer négyzetkilométeres területével az egyik legjelentősebb természetvédelmi terület Afrikában. Több száz vadállatfaj élőhelye található itt, köztük a különösen veszélyeztetett keskenyszájú orrszarvúé. A park híres nevezetessége a mintegy 130 kilométer hosszú és 50 kilométer széles sósivatag, ahol hevesebb esőzések után flamingók és más madarak ezrei gyűlnek össze.
A hatóságok víztartályos teherautókat és helikoptereket küldtek a térségbe az oltás segítésére. A namíbiai környezetvédelmi minisztérium közölte, hogy feltehetően a parkkal határos egyik ipari területen keletkezett a tűz, amely jelentős ökológiai károkat okozott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.