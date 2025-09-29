Tűzvész pusztít a híres nemzeti parkban, több tízezer állat élőhelye veszélyben

Egy hete tombol tűzvész Namíbia legismertebb nemzeti parkjában, az Etosha Nemzeti Parkban. A lángok miatt már számos vadállat elpusztult, és több tízezer állat élőhelye van veszélyben. Az oltás segítésére több mint ötszáz katonát vezényeltek a térségbe – közölte a namíbiai elnöki hivatal az MTI szerint.

Egy hete tombol tűzvész Namíbia legismertebb nemzeti parkjában, az Etosha Nemzeti Parkban Fotó: AFP

A tájékoztatás szerint a park területének mintegy 30 százalékát perzselte fel eddig a múlt hétfőn keletkezett tűz. Pontos számokat nem közöltek, de biztos, hogy több vadállat is elpusztult. A lángok a park közelében lévő településekre is átterjedtek, emberi sérülésekről azonban nem érkezett jelentés.

Lucia Witbooi namíbiai alelnök elmondta, hogy a lángok gyors terjedését a kiszáradt növényzet és az erős szél is elősegíti, az országban jelenleg az év legszárazabb időszaka van.

A tűz óriási veszélyt jelent az állatvilágra

Az Etosha Nemzeti Park több mint 22 ezer négyzetkilométeres területével az egyik legjelentősebb természetvédelmi terület Afrikában. Több száz vadállatfaj élőhelye található itt, köztük a különösen veszélyeztetett keskenyszájú orrszarvúé. A park híres nevezetessége a mintegy 130 kilométer hosszú és 50 kilométer széles sósivatag, ahol hevesebb esőzések után flamingók és más madarak ezrei gyűlnek össze.

A hatóságok víztartályos teherautókat és helikoptereket küldtek a térségbe az oltás segítésére. A namíbiai környezetvédelmi minisztérium közölte, hogy feltehetően a parkkal határos egyik ipari területen keletkezett a tűz, amely jelentős ökológiai károkat okozott.