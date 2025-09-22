Végre: előkerült a Magyarországon eltűnt vadállat, nem kell aggódni

Megnyugtató hírt közölt a Budakeszi Vadaspark: előkerült Lukrécia, a nyomkövető nyakörvvel ellátott visszavadított vadmacska, amelynek eltűnése korábban aggodalmat váltott ki.
A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budakeszi Vadaspark 2025. augusztus 21-én engedte szabadon Lukréciát. Az állatot jeladóval látták el, amely lehetővé tette mozgásának követését. A jeladóból érkező adatok szerint a vadmacska szeptember 17-én Kesztölc település környékén tartózkodott, azonban ezután megszakadt a kapcsolat, és elvesztették a jelet.
A szervezetek ezért a nyilvánosság segítségét kérték, arra biztatva a helyieket, hogy bármilyen információval forduljanak a DINPI Természetvédelmi Őrszolgálatához. Külön hangsúlyozták, hogy az állat nem jelent veszélyt az emberekre, ugyanakkor senki ne próbálja meg befogni.
Most viszont jó hír érkezett: Lukrécia előkerült.
Mint kiderült, az állat Kesztölc közelében tartózkodott, ahol a környező épületek valószínűleg leárnyékolták a nyomkövető jeladó nyakörvet, ezért tűnt úgy, mintha elveszett volna a nyoma. Az újabb jelek alapján Lukrécia már ismét a Pilis egyik fokozottan védett területéről ad koordinátákat, így megnyugtatóan biztonságban van.
A Budakeszi Vadaspark közösségi oldalán köszönetet mondott mindazoknak, akik aggódtak az állatért és segítettek figyelemmel kísérni a keresést. Hozzátették: remélik, Lukrécia a jövőben elkerüli a lakott településeket, és nem okoz hasonló riadalmat. Az eset ugyanakkor jól példázza, hogy a visszavadítási programok során mennyire fontos a nyomkövetés és a lakosság együttműködése.
Lukrécia előkerülése megnyugtató fejlemény, amely lezárta a több napig tartó bizonytalanságot. Az állat jelenleg ismét természetes élőhelyén, a Pilis fokozottan védett területén tartózkodik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.