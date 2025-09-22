Végre: előkerült a Magyarországon eltűnt vadállat, nem kell aggódni

Megnyugtató hírt közölt a Budakeszi Vadaspark: előkerült Lukrécia, a nyomkövető nyakörvvel ellátott visszavadított vadmacska, amelynek eltűnése korábban aggodalmat váltott ki.

Épségben előkerült Lukrécia.

Fotó: Facebook/Surányi Linda, Budakeszi Vadaspark

A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budakeszi Vadaspark 2025. augusztus 21-én engedte szabadon Lukréciát. Az állatot jeladóval látták el, amely lehetővé tette mozgásának követését. A jeladóból érkező adatok szerint a vadmacska szeptember 17-én Kesztölc település környékén tartózkodott, azonban ezután megszakadt a kapcsolat, és elvesztették a jelet.

A szervezetek ezért a nyilvánosság segítségét kérték, arra biztatva a helyieket, hogy bármilyen információval forduljanak a DINPI Természetvédelmi Őrszolgálatához. Külön hangsúlyozták, hogy az állat nem jelent veszélyt az emberekre, ugyanakkor senki ne próbálja meg befogni.

Most viszont jó hír érkezett: Lukrécia előkerült.

Mint kiderült, az állat Kesztölc közelében tartózkodott, ahol a környező épületek valószínűleg leárnyékolták a nyomkövető jeladó nyakörvet, ezért tűnt úgy, mintha elveszett volna a nyoma. Az újabb jelek alapján Lukrécia már ismét a Pilis egyik fokozottan védett területéről ad koordinátákat, így megnyugtatóan biztonságban van.

A Budakeszi Vadaspark közösségi oldalán köszönetet mondott mindazoknak, akik aggódtak az állatért és segítettek figyelemmel kísérni a keresést. Hozzátették: remélik, Lukrécia a jövőben elkerüli a lakott településeket, és nem okoz hasonló riadalmat. Az eset ugyanakkor jól példázza, hogy a visszavadítási programok során mennyire fontos a nyomkövetés és a lakosság együttműködése.

Lukrécia előkerülése megnyugtató fejlemény, amely lezárta a több napig tartó bizonytalanságot. Az állat jelenleg ismét természetes élőhelyén, a Pilis fokozottan védett területén tartózkodik.