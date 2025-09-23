Rohantak a tűzoltók, de hiába: holtan találtak rá az idős férfira Szegeden

Hétfőn kora este érkezett bejelentés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy Szegeden, a Cseresznye utcában kigyulladt két egymáshoz közeli melléképület.

Rohantak a tűzoltók Szegeden, két, egymáshoz közeli épület gyulladt ki / Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Szeged üdülőövezetében két egymás melletti telken gyulladt a rajtuk álló egyenként húsz négyzetméteres fa melléképület: az egyik mellett egy magatehetetlen ember feküdt. A tűzoltók a mentőszolgálat kiérkezése előtt megkezdték a hatvanas éveiben járó férfi újraélesztését azonban az életét már nem lehetett megmenteni.

A tűzoltók eloltották mindkét műhelynek használt tárolót, az egyikből egy gázpalackot is kihoztak, megakadályozva annak felrobbanását. Nem zárható ki, hogy a tűz hegesztés miatt keletkezett, azonban annak pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni - írja a Katasztrófavédelem.