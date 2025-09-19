Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Több vízsugárral oltják a lángokat: tűz ütött ki Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 19:40
A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart.
Riasztották a tűzoltókat, miután egy több mint kétezer négyzetméteres, palafedésű istálló tetőszerkezete ég Szentistván külterületén.

A helyszínre elsőként kiérkezett mezőkövesdi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat. Az állatok kiterelését még az egységek kiérkezése előtt megkezdték. A füzesabonyi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók mellett Egerből, Tiszaújvárosból és Miskolcról vízszállítók is indultak a helyszínre, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart - írja a katasztrófavédelem.

 

