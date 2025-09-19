Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a főváros közelében

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután egy lakóház harminc négyzetméteres melléképületének tetőszerkezete és belső tere égett ki Lajosmizse külterületén, a horgásztó mellett.

A kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az egységek kihordták az égő bútorokat az épületből, valamint megbontották a tetőszerkezetet - számol be róla a katasztrófavédelem.