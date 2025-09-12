Pokoli tűz pusztított Miskolcon, amíg aludtál

Riasztották a tűzoltókat és a mentőket, miután tűz ütött ki Miskolcon a Kondor Béla utcában egy többszintes épület harmadik emeletén.
A helyszínre a miskolci és diósgyőri hivatásos tűzoltók több egységgel érkezett, a beavatkozást pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A rajok létrasugárral és az épületen belül egy vízsugárral avatkoztak be. A lángokat eloltották, már az utómunkálatok zajlanak. Az épületet tizennyolcan hagyták el, az érintett lakásban élő két emberhez mentő érkezett - írja a boon.hu a katasztrófavédelem alapján.
