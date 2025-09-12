Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Pokoli tűz pusztított Miskolcon, amíg aludtál

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 06:40
kigyulladttűzoltókház
Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a lánglovagok.

Riasztották a tűzoltókat és a mentőket, miután tűz ütött ki Miskolcon a Kondor Béla utcában egy többszintes épület harmadik emeletén.

tűz, robbanás
Fotó: pexels

A helyszínre a miskolci és diósgyőri hivatásos tűzoltók több egységgel érkezett, a beavatkozást pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A rajok létrasugárral és az épületen belül egy vízsugárral avatkoztak be. A lángokat eloltották, már az utómunkálatok zajlanak. Az épületet tizennyolcan hagyták el, az érintett lakásban élő két emberhez mentő érkezett - írja a boon.hu a katasztrófavédelem alapján.

 

