Felcsaptak a lángok a Szilágyi Dezső utcában, nagy a baj

Riasztották a tűzoltókat, miután egy hatvan négyzetméter alapterületű melléképület kapott lángra Budapest XVII. kerületében, a Szilágyi Dezső utcában.

A főváros hivatásos tűzoltói a munkálatok során kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amelyet hőhatás ért. A rajok eloltották a tüzet - írja a katasztrófavédelem.