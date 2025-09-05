Felcsaptak a lángok a Szilágyi Dezső utcában, nagy a baj

Riasztották a tűzoltókat, miután egy hatvan négyzetméter alapterületű melléképület kapott lángra Budapest XVII. kerületében, a Szilágyi Dezső utcában.
A főváros hivatásos tűzoltói a munkálatok során kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amelyet hőhatás ért. A rajok eloltották a tüzet - írja a katasztrófavédelem.
