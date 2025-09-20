Borzasztóan indult a reggel Magyarországon, azonnal kiürítettek egy társasházat

A berendezési tárgyak égtek egy társasház földszinti lakásában, Tiszaújvárosban, a Lórántffy Zsuzsanna utcában. Az ötven négyzetméteres ingatlan két szobáját érte el a tűz. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A munkálatok idejére kiürítették az épületet, az intézkedés hét lakót érintett. Az egységek jelenleg átszellőztetik a lépcsőházat - írja a Katasztrófavédelem.
Úgy tűnik, nem telik el nap tűzeset nélkül hazánkban. Pénteken is riasztották a tűzoltókat, miután egy több mint kétezer négyzetméteres, palafedésű istálló tetőszerkezete égett Szentistván külterületén. Az állatok kiterelését még az egységek kiérkezése előtt megkezdték. A füzesabonyi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók mellett Egerből, Tiszaújvárosból és Miskolcról vízszállítók is indultak a helyszínre, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez sietett, amiről itt írtunk.
