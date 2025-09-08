Tragikus baleset: sofőr és két gyermek életét vesztette egy kigyulladt Teslaban

Vasárnap tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt az észak-rajna–vesztfáliai Schwerte településen. Egy Tesla lesodródott az útról előzés közben, árokba zuhant, majd egy fának csapódva kigyulladt – számolt be róla a Bild.
A rendőrség tájékoztatása szerint a jármű vezetője előzni próbált, ám egyelőre tisztázatlan körülmények miatt elvesztette uralmát az autó felett. A sofőr és a vele utazó két gyermek a helyszínen életét vesztette.
A hatóságok szerint három autó érintett az esetben, közülük kettő egyszerre akart előzni. A tűzoltók arról számoltak be, hogy két embernek még a lángok kitörése előtt sikerült elhagynia a roncsot. A baleset körülményeit továbbra is vizsgálják.
Ugyanezen a napon, vasárnap este a hesseni A3-as autópályán Offenbach térségében is súlyos tömegbaleset történt, ahol nyolc jármű rohant egymásba Köln irányába. Legalább egy autó kiégett, és a rendőrség közlése szerint három ember meghalt. A tragédia pontos oka egyelőre nem ismert. - írja a Paraméter.
A Tesla-baleset helyszínén készült felvételért kattints az alábbi videóra!
