Tragikus baleset: sofőr és két gyermek életét vesztette egy kigyulladt Teslaban

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 13:10
Egyes információk szerint a sofőr elvesztette uralmát az autó felett.
Vasárnap tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt az észak-rajna–vesztfáliai Schwerte településen. Egy Tesla lesodródott az útról előzés közben, árokba zuhant, majd egy fának csapódva kigyulladt – számolt be róla a Bild.

alt=Tragikus baleset helyszínére riasztották a mentő egységeket, ahol fának csapódott egy Tesla és kigyulladt
Tragikus baleset helyszínére riasztották a mentő egységeket, ahol fának csapódott egy Tesla és kigyulladt / Fotó: Tesla

A baleset körülményeit még vizsgálják

A rendőrség tájékoztatása szerint a jármű vezetője előzni próbált, ám egyelőre tisztázatlan körülmények miatt elvesztette uralmát az autó felett. A sofőr és a vele utazó két gyermek a helyszínen életét vesztette.

A hatóságok szerint három autó érintett az esetben, közülük kettő egyszerre akart előzni. A tűzoltók arról számoltak be, hogy két embernek még a lángok kitörése előtt sikerült elhagynia a roncsot. A baleset körülményeit továbbra is vizsgálják.

Ugyanezen a napon, vasárnap este a hesseni A3-as autópályán Offenbach térségében is súlyos tömegbaleset történt, ahol nyolc jármű rohant egymásba Köln irányába. Legalább egy autó kiégett, és a rendőrség közlése szerint három ember meghalt. A tragédia pontos oka egyelőre nem ismert. - írja a Paraméter. 

 A Tesla-baleset helyszínén készült felvételért kattints az alábbi videóra!

 

 

 

