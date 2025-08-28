Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Tömegkarambol az M7-esen, a mentőket is riasztani kellett

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 12:25
A Balaton felé vezető oldalon ütköztek össze a járművek.
Egymásba hajtott három autó az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál. A 62-63-as kilométer között történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak. A háromból két járművet áramtalanítottak, a harmadik, hibrid hajtású kocsit nem kellett feszültségmentesíteni. Az autókban összesen heten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.

 

