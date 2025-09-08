Tűz ütött ki a Major utcában, több helyről is riasztották a lánglovagokat

Rohantak a tűzoltók, miután kigyulladt egy lakatlan lakás Hatvanban, szintén a Major utcában.

A lakás és a tetőszerkezete égett. A hatvani, az aszódi, a gyöngyösi és a jászberényi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek - írja a katasztrófavédelem.