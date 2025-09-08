Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Tűz ütött ki a Major utcában, több helyről is riasztották a lánglovagokat

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 20:50
Négy helyszínről riasztották a tűzoltókat.

Rohantak a tűzoltók, miután kigyulladt egy lakatlan lakás Hatvanban, szintén a Major utcában.

A lakás és a tetőszerkezete égett. A hatvani, az aszódi, a gyöngyösi és a jászberényi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek - írja a katasztrófavédelem.

 

