Tűz ütött ki a Major utcában, több helyről is riasztották a lánglovagokat

Rohantak a tűzoltók, miután kigyulladt egy lakatlan lakás Hatvanban, szintén a Major utcában.
A lakás és a tetőszerkezete égett. A hatvani, az aszódi, a gyöngyösi és a jászberényi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek - írja a katasztrófavédelem.
