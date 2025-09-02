"Mindent megtett, hogy segítsen magán" - holtan találták meg az anyát

Az odaadó édesanya, Samantha Young többször is kérte, hogy vegyék fel kórházba a halála előtti napokban, mivel attól tartott, hogy véget vet életének romló mentális állapota miatt.
Annak ellenére, hogy a 49 éves anya minden tőle telhetőt megtett azért, hogy segítsen magán és a lánya életének része maradjon, démonai legyőzték őt, és felakasztotta magát otthonában, a Hampshire megyei Wickhamben. Családja tragikus halálát követően azzal vádolta meg az őt ellátó NHS Trustot, hogy lényegében közreműködött halálában azzal, hogy figyelmen kívül hagyta önmentési kísérleteit. Most attól tartanak, hogy több emberi élet is veszélybe kerülhet, ha nem vonják őket felelősségre.
Az egygyermekes édesanya, Samantha évek óta küzdött mentális egészségével. Henry Charles, Hampshire, Portsmouth és Southampton segéd halottkémje jelentésében megjegyezte, hogy lenyűgöző módon sikerült kordában tartania alkoholfüggőségét, és valóban felhagyott az alkoholfogyasztással.
Halála előtt rendkívüli stressz alatt állt a házassága felbomlása és a költözés miatt
- tette hozzá a vizsgálat során.
A jelentések szerint a nő korábban már kísérelt meg öngyilkosságot, és a CMHT (közösségi mentálhigiénés csapat) gondozásában állt. Magánellátást is igénybe vett, amely hasznos volt számára, emellett jelentős és hatékony családi támogatást is kapott.
Azonban Samantha állapota 2023 novemberének elején rosszabbodott. Egy ápolónak elmondta, hogy nem érzi magát biztonságban, és öngyilkos gondolatokat osztott meg egy mentálhigiénés SMS-szolgálattal. Végül egy ügyeleti telefonszámot kapott, de azt több alkalommal sem vették fel, amikor hívta.
2023 novemberében Samanthát holtan találták otthonában, a halottkém megállapítása szerint halálát akasztás okozta.
Úgy véljük, a trust mentálhigiénés csapata gyakorlatilag közreműködött nővérünk halálában. Élete utolsó 10 napjában, a család tudta nélkül, Sammy háromszor is önmagát próbálta menteni, amikor segélyszolgálatokat és mentálhigiénés ellátást kereset. Könyörgött, hogy vegyék be kórházba, hogy biztonságban legyen, és hogy megóvja a lányát attól a fájdalmas élménytől, hogy elveszíti a szüleit öngyilkosság miatt.
- írta a nő családja közleményükben.
A rokonok állítása szerint a CMHT munkatársai háromszor is visszautasították Samanthát, de ezelőtt éveken át semmilyen kezelést nem ajánlottak fel neki.
A családot képviselő Leigh Day ügyvédi iroda szerint Samantha többször kérte, hogy helyezzék pszichiátriai intézménybe vagy vegyék fel kórházba, mert attól tartott, hogy véget vet életének, de a CMHT munkatársa nem végeztek megfelelő kockázatfelmérést, és nem nyújtottak további támogatást neki.
Mindent megtett, hogy segítsen magán és lánya életének része maradjon.
- tették hozzá.
Az ügyvédei iroda hozzátette, hogy Samatnha végig beleegyezett, hogy hogy a CMHT megossza mentális egészségi állapotának részleteit szeretteivel, de egyetlen alkalommal sem keresték meg családját.
A két napos vizsgálat végén Charles felszólította az NHS Trustot, hogy vizsgálja felül irányelveit egy jövőbeni halálesetek megelőzését célzó jelentés keretében - írta a The Sun.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
