Amíg te aludtál, két nő rejtélyes körülmények közt életét vesztette a XV. kerületben

Vasárnap hajnalban szörnyű tragédia történt a XV. kerületben. Bejelentés érkezett éjjel 2 óra 17 perckor, miszerint egy hatodik emeleti lakásban tűz keletkezett. Két nő vesztette életét. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai azonnal a helyszínre siettek és eloltották a lángokat. Információk szerint a lakásból egy nő kizuhant, míg egy másik nő holtteste a lakásban hevert – számol be az esetről a Tények.
Az esettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság közveszély okozás gyanújával büntetőeljárást indított, a halálesetekkel kapcsolatban pedig közigazgatási hatósági eljárás indult.
