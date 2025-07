Így őrzi meg nőiességét Tóth Niki, a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina

Ez a táncos múltamból és a személyiségemből adódik. Már gyerekként hozzászoktam a fegyelemhez, és a rendszeres mozgás hatása természetese ma is érződik. Szerencsés alkat vagyok, mert mindig is pozitívan szemléltem az életet, és a baleset után is hamar rájöttem, hogy egyszerűen nincs más választásom, teljesítenem kell az előttem álló feladatokat