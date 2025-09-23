„Bárhova elérek” – Megfenyegette a Bors újságíróját a Tenerifére menekült tolvaj

Egészen szürreális, milyen helyzetbe csöppent H. Vivien a párjával. A szerelmesek egy budapesti éttermet működtetnek, ahol Orsós Rolandot alkalmazták. Azt állítják, hogy a férfi szeptember közepén beosont a munkahelyére és kifosztotta a céget. A lopással vádolt tolvajt jelenleg is körözi a magyar rendőrség, ám láthatóan nem érdekli. Jókedvvel élőzik a TikTokon – Teneriféről!

A tolvaj Teneriféről TikTok-élőzik / Fotó: Beküldött fotó

Külföldről üzent a tolvaj

Roland egykori főnökei szerint hónapokon át lojális volt hozzájuk és mindent megtett, hogy jó munkaerő legyen. Mosogató volt, de ha kellett, beállt a pult mögé is, sőt, a végén a pár igazi bizalmasává avanzsált. Olyannyira, hogy őt bízták meg, másoltasson kulcsot az étteremhez – Vivienék szerint – ezzel Roland visszaélhetett. Titokban másolhatott egy kulcsot, és ezzel osonhatott be szeptember 16-án, kedd hajnalban a céghez.

A férfinek gyorsan járt a keze: a céges bankkártyát, munkatársa kártyáját és a kasszát is kipakolta. Összesen 2 millió forinttal távozott. A Borssal a BRFK V. Kerületi Rendőrkapitánysága közölte, hogy a férfi ellen lopás bűntett gyanúja miatt indítottak eljárást, elfogatóparancs is szól ellene.

A férfi nem rejti azonban véka alá, hogy épp hol van most. Két TikTok-profilja is van, ahol rendre élőzik arról, hogy főhadiszállását Tenerifére helyezte át, ahol most épp munkát keres. Az elcsent milliókkal pedig Vivienék szerint jól elvan.

- Végig tudtam a hollétéről, mert van két TikTok-profilja, ahol tök nyugodtan végig lájvozgat. Kamuprofilról követtük őt, és onnan gyűjtöttük az infót, hogy merre jár, amit átadtunk a rendőröknek. Még a repülőjegyét is kitette az oldalára, 13 órás átszállásos útja volt… Most hostelben van Tenerifén, amit még meg is mutatott az élőzéskor, hogy merre található. 150 euróért (58 ezer forintért) vett ki helyet magának 10 napra. Bulizgat, piázgat, végig lehet követni az egész életét… – árulta el a szürreális helyzetet Vivien korábban a Borsnak.

Fenyegetőzik

A Bors cikke óta Orsós Roland „bosszúhadjáratot” hirdetett. Vivien rendszeresen követi a tolvaj élő adásait, hiszen egyelőre mást nem tehet. Szerinte a tolvaj igyekszik rossz hírét kelteni az étteremnek, valamint megfenyegette őt és a párját is.

Össze-vissza fenyeget. Az egyik lájvban elmondta, hogy az összes létező dolgot, amit tud ellenünk, ellenem, akár a kapcsolatom ellen, ő meg fogja lépni. Folyamatosan posztol rólam, prostituáltnak nevez, mindenféle gusztustalanságokat állít, amik nyilvánvalóan nem igazak. A lakcímemet is bemondta az élőbe! Nem tudom, hogy mit szeretne ezzel elérni? Különböző vendéglátós Facebook-csoportokban az étteremről posztol, hogy a rossz hírét keltse.

– vélekedik Roland volt főnöke, kiemelve: a tiktokos tolvaj ráadásul SMS-ben is támadja őt.