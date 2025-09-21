2 milliót lopott Vivienéktől, most büszkén élőzik külföldön a tolvaj: "Bulizgat, piázgat, végig lehet követni az életét!"

Mintha egy rossz rémálomba csöppent volna H. Vivien a párjával. Orsós Roland hónapokon át mosogatóként dogozott a budapesti éttermükben. Megbízható munkaerőnek számított, aki mindent megtett, hogy a pár biznisze olajozottan menjen. Szeptemberben mégis minden megváltozott: Roland meglopta őket. A tolvaj messze elviharzott a pénzzel, nagyon messze…

Hittek a tolvajnak

Orsós Roland nyáron került Vivienék éttermébe, akik azt hitték, hogy egy megbízható munkaerőre találtak. A férfi szorgos volt, lojálisnak tűnt és ha kellett, lelkesen elsőként segített nekik.

"Megbízható volt. Bármire szüksége volt az étteremnek, elfogyott valami, akkor az első emberünk volt, aki felajánlotta, hogy elmegy, beszerzi. Ha épp úszott a bár, még a munkakörén túl is jött, és odaállt a pult mögé. Ténylegesen mindenben mellettünk állt" – kezdte el részletezni a Borsnak Vivien, a budapesti étterem társtulajdonosa, ügyvezetője.

A tolvaj olyan jól álcázta magát, hogy bizalmasukká is avanzsált.

Annyira bíztunk benne, hogy amikor kellett még egy kulcs az étteremhez, őt küldtük el másoltatni

– mondta.

A végén viszont valami megváltozott, Roland nem végezte pontosan a munkáját, a pár ezért megbeszélte vele, hogy hamarosan szétválnak útjaik. Ennek ellenére ők a kifosztás előtti egy napon, szeptember 15-én hétfőn utoljára még kisegítették őt. Kölcsön adtak neki…

"A lopás előtt, az utolsó napján még én adtam kölcsön neki az albérletére. A végén már voltak vele problémák, és szétváltak volna útjaink, de segítettünk neki, mire ő azt válaszolta nekem, hogy nem fog tartozással elmenni…" – mondta Vivien.

Büszkén tiktokozik

Ahogy a kölcsönt, úgy a kulcsmásoltatást is bánják. A férfi ugyanis titokban egy sajátot is készíttetett magának – így tudott szeptember 16-án, kedd hajnalban bejutni és kifosztani a főnökeit.

Gyorsan járt a tolvaj keze, hiszen jól ismerte már a helyet.

Velünk dolgozott, tudta, hogy mit hol talál. A kasszakulcsot, a céges bankkártyát, az én irodakulcsomat, mindent! A bankkártya PIN-kódja pedig tök egyszerű volt, hogy amikor nem vagyok bent, a személyzet ki tudja fizetni az árut, ezért könnyen le tudott emelni pénzt róla… Ellopta a céges bankkártyát, kifosztotta a kasszát és az egyik szakácsunknak is elvitte a kártyáját. Ő a PIN-kódját mellette tartotta, ezért le tudott venni 300 ezer forintot a számlájáról.

– részletezte.